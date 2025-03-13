Глоба назвал четыре знака Зодиака, которым не повезет в марте

«Период солнечного затмения, который длится месяц после его наступления, можно эффективно использовать для завершения затянувшихся или неудачных проектов. Это время также подходит для разрыва бесперспективных отношений, подведения итогов и избавления от всего лишнего в жизни», - отметил Глоба.

Наиболее подвержены влиянию затмения представители знаков Овна, Весов, Рака и Козерога. Астролог предупредил, что они могут оказаться в неподходящем месте в неудачное время, что способно привести к серьёзным ошибкам, способным изменить их жизнь.

В то же время Львы, Стрельцы, Водолеи и Близнецы получат шанс на удачные предложения. Однако важно избегать начала масштабных проектов в этот период.

Тельцы, Девы, Скорпионы и Рыбы практически не ощутят влияния затмения. Исключение составляют лишь те, кто находится в противофазе Лунных узлов в своем личном гороскопе.