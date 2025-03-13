Глоба назвал четыре знака Зодиака, которым не повезет в марте

Начало весны ознаменовалось рядом астрономических событий, способных повлиять на судьбы людей. Одним из ключевых станет частичное солнечное затмение, которое произойдет 29 марта. По словам известного астролога Павла Глобы, энергия этого явления будет ощущаться на протяжении целого месяца.
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«Период солнечного затмения, который длится месяц после его наступления, можно эффективно использовать для завершения затянувшихся или неудачных проектов. Это время также подходит для разрыва бесперспективных отношений, подведения итогов и избавления от всего лишнего в жизни», - отметил Глоба.
Наиболее подвержены влиянию затмения представители знаков Овна, Весов, Рака и Козерога. Астролог предупредил, что они могут оказаться в неподходящем месте в неудачное время, что способно привести к серьёзным ошибкам, способным изменить их жизнь.
В то же время Львы, Стрельцы, Водолеи и Близнецы получат шанс на удачные предложения. Однако важно избегать начала масштабных проектов в этот период.
Тельцы, Девы, Скорпионы и Рыбы практически не ощутят влияния затмения. Исключение составляют лишь те, кто находится в противофазе Лунных узлов в своем личном гороскопе.