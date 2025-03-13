Один мужчина спрятал наркотики в рюкзак своего ребенка. Другой же, задержанный в тот же день, прятал десять пакетиков с запрещенными веществами в карманах.
Полиция задержала водителя: в рюкзаке его трехлетнего ребенка нашли каннабис
Вечером 10 марта около 17:00 на улице Суур-Сыямяэ, Ласнамяэ полиция остановила автомобиль за превышение скорости. На данном участке разрешенная скорость составляла 50 км/ч, но водитель превысил ее минимум на 46 км/ч. Кроме того, у мужчины были признаки наркотического опьянения, и экспресс-тест это подтвердил. В автомобиле также находился его трехлетний ребенок.
При обыске машины полицейские обнаружили в рюкзаке ребенка спрятанный каннабис. «Ребенка передали под опеку второго родителя, а водителя доставили в больницу для более точного анализа на наркотики», - рассказал глава службы дорожного надзора Таави Кирсс.
Он добавил, что на следующий день участковый полицейский и специалист по защите прав детей посетили семью, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке. «Мы получили подтверждение, что с малышом все нормально», - отметил Кирсс.
«Садиться за руль в состоянии наркотического опьянения недопустимо. Своим безрассудным поступком водитель подверг опасности не только себя, но и жизнь своего маленького ребенка, а также других участников движения», - подчеркнул Кирсс.
Однако этот случай не был единственным необычным происшествием того дня.
10 марта на улице Рахумяэ полиция проверила водителя электрического самоката, превышающего скорость. Выяснилось, что максимальная скорость самоката достигала 99 км/ч, а для управления таким транспортным средством требуется специальное разрешение. У мужчины его не было, к тому же ранее он неоднократно попадался за вождение без прав.
При задержании у него в карманах нашли десять прозрачных пакетиков с подозрительным веществом. Их на экспертизу, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело за систематическое вождение без прав и хранение наркотиков. Точные обстоятельства выяснит следствие.
Следующий день для полиции тоже оказался насыщенным.
11 марта в 12:35 в Ласнамяэ остановили автомобиль, которым управлял 34-летний мужчина. Он превысил скорость и имел признаки наркотического опьянения. Экспресс-тест показал положительный результат, водителя отстранили от управления транспортным средством и доставили в больницу для дальнейшего обследования. По факту случившегося начато производство по административному делу.
В тот же день полиция задержала на выделенной полосе для общественного транспорта автомобиль BMW, за рулем которого находился 24-летний мужчина с явными признаками наркотического опьянения. Экспресс-тест подтвердил подозрения, после чего водителя доставили в больницу.
Обо всех этих инцидентах Таави Кирсс рассказал в X.
В комментариях пользователи интересуются, какие именно наркотики употребляли задержанные. Кирсс пояснил, что результаты экспертизы будут известны в течение месяца, но чаще всего экспресс-тесты выявляют каннабис, амфетамин и кокаин.
«Такое возможно только в Эстонии…» - иронично отметил один из комментаторов.