Полиция задержала водителя: в рюкзаке его трехлетнего ребенка нашли каннабис

Вечером 10 марта около 17:00 на улице Суур-Сыямяэ, Ласнамяэ​ полиция остановила автомобиль за превышение скорости. На данном участке разрешенная скорость составляла 50 км/ч, но водитель превысил ее минимум на 46 км/ч. Кроме того, у мужчины были признаки наркотического опьянения, и экспресс-тест это подтвердил. В автомобиле также находился его трехлетний ребенок.

При обыске машины полицейские обнаружили в рюкзаке ребенка спрятанный каннабис. «Ребенка передали под опеку второго родителя, а водителя доставили в больницу для более точного анализа на наркотики», - рассказал глава службы дорожного надзора Таави Кирсс.

Он добавил, что на следующий день участковый полицейский и специалист по защите прав детей посетили семью, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке. «Мы получили подтверждение, что с малышом все нормально», - отметил Кирсс.

«Садиться за руль в состоянии наркотического опьянения недопустимо. Своим безрассудным поступком водитель подверг опасности не только себя, но и жизнь своего маленького ребенка, а также других участников движения», - подчеркнул Кирсс.

Однако этот случай не был единственным необычным происшествием того дня.