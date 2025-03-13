Нутрициолог рассказал, что произойдет, если отказаться от сахара даже на короткий период

«В отличие от фруктов и овощей, добавленный сахар не приносит никакой питательной пользы и является, по сути, пустыми калориями», - сообщает функциональный диетолог Дженнифер Николь Бьянкини в интервью Parade.

Что происходит, когда вы перестаете есть сахар - главные плюсы:

Улучшение настроения

Хотя сначала это может казаться сложным, со временем отказ от сахара или даже его сокращение может привести к улучшению настроения. «Чрезмерное потребление сахара вызывает резкие скачки и падения уровня сахара в крови, что напрямую влияет на стабильность настроения», - говорит Бьянкини.

Кроме того, сахар может вызывать дисбаланс в кишечнике, а так как кишечник и мозг связаны, это может привести к нарушению выработки нейромедиаторов, регулирующих настроение.

Снижение воспаления

Чрезмерное потребление добавленного сахара может способствовать воспалению в организме. «Когда вы снижаете потребление добавленного сахара, уровень воспаления в организме уменьшается», - подчеривает зарегистрированный диетолог Конни Элик.

Это важно, так как хроническое воспаление увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, диабета и рака.

Повышение уровня энергии

Замечали ли вы, что после употребления сахара сначала возникает прилив энергии, а затем резкий спад? Дело в том, что избыток сахара нарушает баланс уровня глюкозы в крови, что напрямую связано с уровнем энергии.