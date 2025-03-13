Сразу стоит отметить, что полностью отказаться от сахара почти невозможно, так как он содержится практически во всем, включая фрукты и овощи. Однако стоит задуматься о сокращении или полном исключении именно добавленного сахара.
Нутрициолог рассказал, что произойдет, если отказаться от сахара даже на короткий период
«В отличие от фруктов и овощей, добавленный сахар не приносит никакой питательной пользы и является, по сути, пустыми калориями», - сообщает функциональный диетолог Дженнифер Николь Бьянкини в интервью Parade.
Что происходит, когда вы перестаете есть сахар - главные плюсы:
Улучшение настроения
Хотя сначала это может казаться сложным, со временем отказ от сахара или даже его сокращение может привести к улучшению настроения. «Чрезмерное потребление сахара вызывает резкие скачки и падения уровня сахара в крови, что напрямую влияет на стабильность настроения», - говорит Бьянкини.
Кроме того, сахар может вызывать дисбаланс в кишечнике, а так как кишечник и мозг связаны, это может привести к нарушению выработки нейромедиаторов, регулирующих настроение.
Снижение воспаления
Чрезмерное потребление добавленного сахара может способствовать воспалению в организме. «Когда вы снижаете потребление добавленного сахара, уровень воспаления в организме уменьшается», - подчеривает зарегистрированный диетолог Конни Элик.
Это важно, так как хроническое воспаление увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, диабета и рака.
Повышение уровня энергии
Замечали ли вы, что после употребления сахара сначала возникает прилив энергии, а затем резкий спад? Дело в том, что избыток сахара нарушает баланс уровня глюкозы в крови, что напрямую связано с уровнем энергии.
Сахар быстро всасывается в кровь, вызывая резкий скачок, за которым следует спад, оставляя вас вялым. Когда вы исключаете сахар, уровень энергии становится более стабильным в течение дня.
Возможная потеря веса
Отказ от сахара сам по себе не гарантирует потерю веса, но он может облегчить поддержание дефицита калорий, ведь добавленный сахар - это пустые калории, никакой питательной ценности.
«Когда вы сокращаете потребление добавленного сахара, вы уменьшаете количество лишних калорий, что может способствовать снижению веса», - подчеркивает Элик.
Улучшение уровня сахара в крови
Регулярное сокращение потребления добавленного сахара способствует стабилизации уровня глюкозы в крови.
Сбалансированный уровень сахара в крови помогает снизить риск диабета. Для людей с диабетом это также важно, так как помогает избежать серьезных осложнений, таких как повреждение нервов, слепота, почечная недостаточность и потеря пальцев, конечностей.
Меньше кариеса
Если у вас часто появляются кариозные полости, это может быть связано с потреблением сахара. Хотя сам по себе сахар не вызывает кариес, он питает вредные бактерии во рту, которые приводят к разрушению зубов.
После отказа от сахара у вас, скорее всего, станет меньше кариеса, так как количество вредных бактерий во рту уменьшится.
Что происходит, когда вы перестаете есть сахар - главные минусы:
Возможные симптомы отмены
Исследования показывают, что сахар действует как аддиктивное вещество, вызывая нейробиологические изменения, схожие с теми, что наблюдаются при наркотической зависимости. Поэтому при резком отказе от сахара возможны симптомы отмены - усталость, головные боли и сильная тяга к сладкому. Хорошая новость заключается в том, что у большинства людей эти симптомы исчезают примерно через неделю.
Чувство ограничений
Если вы привыкли регулярно употреблять сахар - будь то в кофе, перекусах или десертах — его исключение может вызвать приступы неконтролируемого переедания.