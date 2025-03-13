Никто так не делает: туристы рассказали о своих необычных ритуалах во время отдыха

Пользователь платформы Reddit с ником iggydadd решил спросить у других путешественников, что же такое необычное они делают в поездках, что, по их мнению, больше никто не делает.

«Нам очень нравится мексиканская еда. Когда мы путешествуем по миру, мы идем в заведения с интерпретацией мексиканской еды в этом городе. Иногда это хороший мексиканский ресторан, а иногда вы задаетесь вопросом, имеют ли они вообще представление о том, что такое мексиканская еда. Как ни странно, мы нашли наш любимый мексиканский ресторан в Риге, Латвия», – поделился автор обсуждения.

Тем временем пользователь с ником Bigsteve27 признался, что он покупает многоразовые сумки для продуктов в магазинах разных стран в качестве сувениров.

«Я думаю, что это забавный способ запомнить мои путешествия и в то же время использовать их с пользой», – поясняет он.

В свою очередь путешественник с ником DJSauvage рассказал, что он покупает за границей одежду – настолько активно, что это фактически образовало основу его гардероба.