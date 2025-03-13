«Считать его талантливым артистом я не перестану». Юрий Дудь высказался об обвинениях в педофилии в адрес Oxxxymiron

Во время беседы Аскеров спросил у Дудя, удалил ли тот треки Oxxxymiron из своей медиатеки. «Я готов разделить две вещи. Считать его талантливым артистом я не перестану, но я все еще жду, как он это прокомментирует. Если он никак это не прокомментирует, на мое общение с ним это, конечно же, повлияет. Генерально, не то чтобы у меня было с ним плотное общение, но если не будет каких-то объяснений, то у меня не будет желания это общение продолжать», - ответил Дудь.

Также он отметил, что нельзя отрицать талант рэпера: «Надо ли отрицать, что Мирон насочинял много классных треков? Нельзя. Он их насочинял. Это разное. Общение и то, что ты признаешь талант человека и продолжаешь с ним общаться, это действительно другое».

Напомним, что в подкасте Насти Красильниковой «Дочь разбойника» три девушки рассказали, что в 2008-2013 годах, когда им было 13-15 лет, Oxxxymiron домогался их. В подкасте показали скрины переписок, на которых рэпер приглашал их на концерты, требовал интимные фотографии и принуждал к сексу.

После одна из жертв рэпера подала официальное заявление на него в Следственный комитет РФ. Она утверждает, что подверглась сексуализированному насилию в 2011 году на концерте Oxxxymiron в Уфе.

Обвинения в педофилии против Oxxxymiron вызвали волну обсуждения и критики. Сам рэпер, находящийся за границей и объявленный в розыск, пока не прокомментировал обвинения.