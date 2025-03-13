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АУ-АУ-АУ! Уже на этих выходных: в Таллинн едет легендарная группа Ляпис Трубецкой

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Ляпис Трубецкой в Таллинне, 26 августа 2022 года.
Ляпис Трубецкой в Таллинне, 26 августа 2022 года. Фото: Taavi Sepp

Уже в эту субботу, 15 марта, в таллиннском клубе Privè выступит легендарная группа Ляпис Трубецкой. 

Ляпис Трубецкой возвращаются на сцену, чтобы устроить музыкальную революцию! Приготовьтесь к вечеру, который вы запомните навсегда: лучшие хиты, заряд энергии и безудержная харизма!

Фото статьи
Фото: Промо.

Услышите легендарные песни: «Воины света», «Капитал», «Ау», «В платье белом», «Яблони» и другие культовые треки, которые поет весь мир!

Этот концерт станет эпицентром рока и свободы, где каждый сможет стать частью истории. Зажги под ритмы, которые объединяют поколения!

Билеты уже в продаже - успей занять свое место в первых рядах!

Стоимость билетов: Regular - 30 евро, VIP - 80 евро (зона с отдельным баром и столами).

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