АУ-АУ-АУ! Уже на этих выходных: в Таллинн едет легендарная группа Ляпис Трубецкой

Ляпис Трубецкой возвращаются на сцену, чтобы устроить музыкальную революцию! Приготовьтесь к вечеру, который вы запомните навсегда: лучшие хиты, заряд энергии и безудержная харизма!

Фото: Промо.

Услышите легендарные песни: «Воины света», «Капитал», «Ау», «В платье белом», «Яблони» и другие культовые треки, которые поет весь мир!

Этот концерт станет эпицентром рока и свободы, где каждый сможет стать частью истории. Зажги под ритмы, которые объединяют поколения!

Билеты уже в продаже - успей занять свое место в первых рядах!

Стоимость билетов: Regular - 30 евро, VIP - 80 евро (зона с отдельным баром и столами).