Уже в эту субботу, 15 марта, в таллиннском клубе Privè выступит легендарная группа Ляпис Трубецкой.
АУ-АУ-АУ! ⟩ Уже на этих выходных: в Таллинн едет легендарная группа Ляпис Трубецкой
Ляпис Трубецкой возвращаются на сцену, чтобы устроить музыкальную революцию! Приготовьтесь к вечеру, который вы запомните навсегда: лучшие хиты, заряд энергии и безудержная харизма!
Услышите легендарные песни: «Воины света», «Капитал», «Ау», «В платье белом», «Яблони» и другие культовые треки, которые поет весь мир!
Этот концерт станет эпицентром рока и свободы, где каждый сможет стать частью истории. Зажги под ритмы, которые объединяют поколения!
Билеты уже в продаже - успей занять свое место в первых рядах!
Стоимость билетов: Regular - 30 евро, VIP - 80 евро (зона с отдельным баром и столами).