УЛИЧНЫЙ ОПРОС Жители Таллинна о пластической хирургии и уколах красоты: «Ходить по кабинетикам – чревато последствиями»

Мы узнали, как жители Таллинна относятся к подобным процедурам и хотели бы они в себе что-то изменить. Смотрите видео!

«Я все-таки в медицине много лет работала и считаю: если это технология какая-то, и профессионалы этим занимаются - все-таки это должны быть именно врачи, - тогда можно довериться. Просто так где-то ходить по кабинетикам - все-таки чревато последствиями», - говорит Диана, добавляя, что положительно относится к пластической хирургии и уколам красоты.

Диана признается, что поддержала бы своего ребенка, если бы он захотел прибегнуть к пластической хирургии. «Чтобы не комплексовал человек. В этом ничего такого нет! Сейчас так современно все, медицина далеко ушла», - объясняет она. Диана добавляет, что и сама бы решилась на пластическую операцию: «Просто все это упирается, понятное дело, в финансы. И чем качественнее, тем выше стоимость услуги. Но я бы пошла, да. Я как-то не боюсь этого, если делают все профессионалы».

Ренат отмечает, что каждый человек имеет свое представление о мире и красоте. «Лично мое, субъективное мнение: то, что Богом дано, является самым красивым. А то, что добавляется уже искусственным образом, я считаю, что... Об этом стоит подумать несколько раз, прежде чем делать», - делится он своим мнением.

К уколам красоты Татьяна относится спокойно и даже прибегала к таким процедурам. Но подчеркивает, что при выборе специалиста всегда обращает внимание на наличие медицинского образования и отзывы от других клиентов. «Риски всегда есть, но я человек с аналитическим складом ума, поэтому я анализирую и узнаю о всевозможных нюансах до того, как я сделаю процедуру. И, конечно, тщательно подбираю специалистов», - отвечает Татьяна на вопрос, не было ли ей до процедуры страшно затем оказаться в ряду клиентов, пострадавших от рук неопытных специалистов.

Смотрите видео, чтобы узнать: кто и что хотел бы в себе изменить. И как бы жители Таллинна отреагировали, если их вторая половина захочет сменить внешность!