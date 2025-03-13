Донателла Версаче покидает пост креативного директора Versace

«Для меня всегда было важно поддерживать новое поколение дизайнеров. Я хочу поблагодарить невероятную команду дизайнеров и всех сотрудников Versace, с которыми я имела честь работать более трех десятилетий. Для меня было величайшей честью продолжать дело Джанни. Он был настоящим гением, но я надеюсь, что у меня есть часть его духа и упорства», - прокомментировала Донателла.

Новым креативным директором Versace впервые за 47 лет существования модного дома назначен Дарио Витале, а Донателла станет главным послом бренда. Витале ранее работал директором по дизайну в Miu Miu.

Специалист уже поделился эмоциями от нового назначения: «Дом Versace обладает уникальным наследием, которое насчитывает десятилетия, он сформировал историю моды. Я хочу выразить искреннюю благодарность Донателле за доверие ко мне и за ее неустанную преданность тому экстраординарному бренду, которым Versace является сегодня. Для меня большая честь внести свой вклад».

Бренд Versace в 1978 году основал дизайнер Джанни Версаче, а младшая сестра Донателла была его «правой рукой». Версаче застрелил серийный убийца Эндрю Кьюненен 15 июля 1997 года на ступенях особняка дизайнера в Майами. На момент смерти ему было 50 лет. С тех пор бренд возглавляла Донателла, которая в 2018 году продала все акции модного дома американской компании Michael Kors Holdings Ltd за 1,83 миллиарда евро.