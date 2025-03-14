Бывшая жена покойного британского барона отказывается вернуть картину XVI века, похищенную более 50 лет назад из одного итальянского музея, несмотря на то, что сама она утверждает, что картина ей никогда не нравилась.
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ФОТО ⟩ В Великобритании женщина отказалась вернуть картину XVI века, украденную более 50 лет назад
Картина Антонио Соларио (1465-1530) «Мадонна с младенцем» была украдена в 1973 году из Городского музея итальянского города Беллуно на севере страны. В музей картина попала еще в 1872 году. Позже барон де Дожа приобрел ее, не подозревая о том, что она была похищена, сообщает New York Post.