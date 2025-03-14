ФОТО В Великобритании женщина отказалась вернуть картину XVI века, украденную более 50 лет назад

Картина Антонио Соларио (1465-1530) «Мадонна с младенцем» была украдена в 1973 году из Городского музея итальянского города Беллуно на севере страны. В музей картина попала еще в 1872 году. Позже барон де Дожа приобрел ее, не подозревая о том, что она была похищена, сообщает New York Post.