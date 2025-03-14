Пт, 14.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ФОТО В Великобритании женщина отказалась вернуть картину XVI века, украденную более 50 лет назад

Copy
Фото статьи
Фото: mountainpix/Shutterstock

Бывшая жена покойного британского барона отказывается вернуть картину XVI века, похищенную более 50 лет назад из одного итальянского музея, несмотря на то, что сама она утверждает, что картина ей никогда не нравилась.

Картина Антонио Соларио (1465-1530) «Мадонна с младенцем» была украдена в 1973 году из Городского музея итальянского города Беллуно на севере страны. В музей картина попала еще в 1872 году. Позже барон де Дожа приобрел ее, не подозревая о том, что она была похищена, сообщает New York Post.

Произведение находилось в доме барона в Норфолке, в особняке в тюдоровском стиле под названием Ист-Баршем-Мэнор, который английский король Генрих VIII (1491–1547) называл «своим маленьким сельским дворцом».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх