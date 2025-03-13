РЕДКИЕ НАХОДКИ Эстонская фристайл-лыжница советует места, которые обязательно стоит посетить на Бали

Первым местом, которое рекомендует Сильдару, является пляж Меласти (Melasti Beach). По словам Келли, вход туда стоит 35 000 индонезийских рупий (примерно 1,98 евро - прим.ред). Оплата возможна только наличными. «Красивый пляж с белым песком, где есть несколько пляжных баров и ресторанов», - поделилась Келли и добавила, что здесь можно купаться в океане. Однако она отметила, что людей там бывает много, особенно во время заката.

Вторым местом она назвала пляж Блю Пойнт (Blue Point Beach). По мнению Келли, это самый красивый пляж, который ей удалось увидеть за время путешествия на Бали. Вход и парковка обошлись им в 10 000 индонезийских рупий (около 56 центов - прим.ред). По словам Силдару, этот пляж не переполнен людьми. Также там есть несколько проходов, через которые можно найти еще более уединенные места на пляже.