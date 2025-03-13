Эстонская фристайл-лыжница Келли Сильдару отдыхает на Бали вместе с друзьями. В своих соцсетях она делится с подписчиками завораживающими кадрами с отдыха. Помимо этого, она порекомендовала несколько стоящих мест, которые обязательно нужно посетить, отправляясь на остров.
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РЕДКИЕ НАХОДКИ ⟩ Эстонская фристайл-лыжница советует места, которые обязательно стоит посетить на Бали
Первым местом, которое рекомендует Сильдару, является пляж Меласти (Melasti Beach). По словам Келли, вход туда стоит 35 000 индонезийских рупий (примерно 1,98 евро - прим.ред). Оплата возможна только наличными. «Красивый пляж с белым песком, где есть несколько пляжных баров и ресторанов», - поделилась Келли и добавила, что здесь можно купаться в океане. Однако она отметила, что людей там бывает много, особенно во время заката.