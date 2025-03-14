ГОРОСКОП НА 14 МАРТА Члены семьи поднимут Овнам настроение, а Львам лучше отказаться от физической работы

День обещает быть легким и приятным для влюбленных, а также для всех, кто озабочен решением проблем в личной сфере и жаждет перемен в этой области. Действуйте решительно, и ваши давние желания исполнятся.

Дева

Занятия спортом, активный отдых и участие в общественных мероприятиях способствуют росту жизненного тонуса. Вам пойдет на пользу также общение с членами семьи – но лишь в том случае, если вы отложите обсуждение сложных проблем и тревожащих всех вопросов. Этот день не назовешь продуктивным, на пути могут возникнуть серьезные трудности, но в ваших силах сделать его увлекательным и приятным и для себя, и для своих близких.

Придется проявить терпение и такт, чтобы избежать ссор с любимым человеком. Не стоит потакать всем капризам своего избранника, но учесть его интересы при принятии важных решений не помешает. Камнем преткновения в отношениях супругов могут стать финансовые вопросы.

Весы

Неплохой день с точки зрения новых знакомств, расширения круга общения и проведения деловых встреч и переговоров. Однако следует иметь в виду, что ваш жизненный потенциал снижен, поэтому нужно оставить время на спокойный отдых, восстановление сил, неспешные прогулки и поднимающие настроение занятия. Постарайтесь сократить расходы, финансовая ситуация сейчас оставляет желать лучшего.