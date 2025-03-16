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ГОРЬКАЯ ПРАВДА Почему стоит выбросить пижаму

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Длинная пижама - не самый сексуальный выбор для постели. А если ты каждую ночь спишь в своем уютном ночном наряде в горошек, это может незаметно разрушить интимную близость в отношениях. «Излишний комфорт убивает страсть», - предупреждает эксперт по отношениям Чанна Брумли, подчеркивая, что практичная пижама - враг романтики.

«Это не просто ночная одежда, - объясняет эксперт с более чем 20-летним стажем. - Это сигнал. Если кто-то заменяет соблазнительность флисовым комбинезоном, значит, для него комфорт стал важнее притяжения». Брумли подчеркивает, что это на первый взгляд невинное изменение постепенно проникает и в другие аспекты отношений. А ведь никто не хочет, чтобы интимная жизнь угасла.

Исследования подтверждают, что сон без одежды приносит пользу интимности. Один из опросов показал, что 57 процентов пар, которые спят голыми, счастливее в своих отношениях по сравнению с теми, кто предпочитает что-то носить.

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