Длинная пижама - не самый сексуальный выбор для постели. А если ты каждую ночь спишь в своем уютном ночном наряде в горошек, это может незаметно разрушить интимную близость в отношениях. «Излишний комфорт убивает страсть», - предупреждает эксперт по отношениям Чанна Брумли, подчеркивая, что практичная пижама - враг романтики.
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ГОРЬКАЯ ПРАВДА ⟩ Почему стоит выбросить пижаму
«Это не просто ночная одежда, - объясняет эксперт с более чем 20-летним стажем. - Это сигнал. Если кто-то заменяет соблазнительность флисовым комбинезоном, значит, для него комфорт стал важнее притяжения». Брумли подчеркивает, что это на первый взгляд невинное изменение постепенно проникает и в другие аспекты отношений. А ведь никто не хочет, чтобы интимная жизнь угасла.