ГОРЬКАЯ ПРАВДА Почему стоит выбросить пижаму

«Это не просто ночная одежда, - объясняет эксперт с более чем 20-летним стажем. - Это сигнал. Если кто-то заменяет соблазнительность флисовым комбинезоном, значит, для него комфорт стал важнее притяжения». Брумли подчеркивает, что это на первый взгляд невинное изменение постепенно проникает и в другие аспекты отношений. А ведь никто не хочет, чтобы интимная жизнь угасла.