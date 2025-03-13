Чт, 13.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

А КАК ЖЕ КЕЙТ? Визит принца Уильяма в Эстонию вызывает большой резонанс в международных СМИ

Copy
Принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Yui Mok / POOL / AFP / Scanpix

Принц Уэльский Уильям на следующей неделе приедет в Эстонию. Это будет его первый зарубежный визит в этом году. В международных таблоидах это вызвало много шума и вопросов о том, почему принцесса Кэтрин не присоединится к мужу.

Его Королевское Высочество 21 марта встретится с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом, а затем направится в Тапа, чтобы встретиться с британскими солдатами, проходящими службу в составе союзных войск НАТО. Этот визит подчеркивает прочные двусторонние отношения и сотрудничество Великобритании и Эстонии в области безопасности.

Последний раз принц Уильям совершал зарубежный визит в ноябре прошлого года в Южно-Африканскую Республику. Именно поэтому его первая зарубежная поездка в этом году получила широкое освещение в СМИ. Однако наибольший интерес вызвал вопрос, почему его не сопровождает супруга, принцесса Уэльская Кэтрин.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх