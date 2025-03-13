Принц Уэльский Уильям на следующей неделе приедет в Эстонию. Это будет его первый зарубежный визит в этом году. В международных таблоидах это вызвало много шума и вопросов о том, почему принцесса Кэтрин не присоединится к мужу.
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А КАК ЖЕ КЕЙТ? ⟩ Визит принца Уильяма в Эстонию вызывает большой резонанс в международных СМИ
Его Королевское Высочество 21 марта встретится с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом, а затем направится в Тапа, чтобы встретиться с британскими солдатами, проходящими службу в составе союзных войск НАТО. Этот визит подчеркивает прочные двусторонние отношения и сотрудничество Великобритании и Эстонии в области безопасности.