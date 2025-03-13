Этим летом в Нарве пройдет «Фестиваль свободы»

Программа этого года включает постановки из почти десяти стран, среди которых, помимо Эстонии, Украина, Пакистан, Турция, Грузия, Кувейт и Кыргызстан.

В центре внимания - власть, воспоминания и идентичность. Несколько постановок являются документальными. Программа была выбрана кураторами почти из ста спектаклей.

«На этом фестивале среди участников и постановщиков много женщин, потому что кажется, что у них больше смелости и решимости противостоять властям своей страны», - говорит куратор фестиваля Мярт Меос.

На фестивале состоится премьера документальной постановки «Внутренний климат» театральных режиссерев Пирет Яакси и Мари-Лийс Лилль, которая расскажет историю о бывшем советском военном заводе «Балтиец» в Нарве. Постановка о том, как закрытый и секретный завод повлиял на людей города, а также каково экологическое и духовное наследие военного производства. Фестивальная постановка основана на интервью с бывшими работниками «Балтиец» и жителями Нарвы.

Постановки из программы фестиваля можно будет увидеть в разных залах Нарвы. В программе также предусмотрены бесплатные уличные спектакли для горожан. Сердцем фестиваля станет Театральный центр Vaba Lava в Нарве по адресу Линда, 2.

В 2023 году «Фестиваль свободы»​ получил Премию годa в области театрального искусства от Фонда культуры. Также благодаря фестивалю возникло новое культурное сотрудничество Эстонии и Норвегии. В частности, Vaba lava был приглашен кураторами фестиваля в Осло на Международный театральный фестиваль 2025 года.

Уже в марте в Осло можно будет увидеть спектакли «Моя жизнь устроена так» из Кыргызстана и совместную постановку Vaba Lava и Киевского театра драматургии «Вынужденные выборы». Кроме того, в программе Vaba Lava - «Шпионские девушки», которые еще до Осло будут представлены 14 марта на фестивале городского театра Праги «Месяц Украины».

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