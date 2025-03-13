Рэпер Потап хочет выступить на Евровидении, но не от Украины

В своем Instagram он опубликовал ролик-диалог с женщиной, но не указал кто она такая. Во время разговора с ней он заявил, что хотел бы представить Молдову на Евровидении. Более того, знаменитость выступил бы в образе Slavic Balagan. По его словам, у него даже есть удачная песня для международной арены с молдавскими мотивами.

«Я вам хочу сказать честно, учитывая, что мой основной состав - ребята из Молдовы, вот если бы была такая возможность, я бы с удовольствием представил Молдову на Евровидении», - выдал Потап.

Исполнитель добавил, что может самостоятельно оплатить поездку на конкурс. Он убежден, что народ Молдовы поддержал бы его на шоу. Стоит указать, что в этом году страна не будет участвовать в Евровидении. Причиной стали экономические проблемы и низкая заинтересованность конкурсом в Молдове.

«Мы могли бы выступить от Молдовы на "Евровидении", если бы, конечно, народ нас поддержал. А я думаю, он бы поддержал», - добавил одиозный певец.