Дни становятся светлее и ярче - солнце светит чуть дольше и уже начинают распускаться первые весенние цветы. Многие с нетерпением ждут, когда станет еще теплее и появится возможность проводить больше времени на свежем воздухе. Дизайнер интерьеров IKEA рассказал о пяти простых способах, как привнести в дом весеннее настроение еще до того, как холода окончательно отступят.
Эстонский дизайнер интерьера дала пять советов, как привнести весну в ваш дом
«Распахните душу новому сезону, добавив яркие цвета, свежую зелень и новые идеи весеннего декора, которые наполнят дом энергией и оживят его. Пришло время избавиться от ненужных вещей и привнести в жилье цветы и краски. Это идеальный момент, чтобы вдохновиться теплой погодой и сделать освежение интерьера частью весенней уборки», - говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Брита Миквере.
Время для весенней уборки
Освежение дома может показаться весьма сложной задачей, но, когда оно завершено, ощущение удовлетворения того стоит. Подарки, аксессуары и используемые в повседневной жизни предметы могут создавать ощущение беспорядка. Это обычно связано с избытком вещей, их разнообразием, хранением на открытых полках или различных поверхностях, а также сочетанием самых разных цветов и узоров.
«Каждая вещь в доме должна иметь свое место, куда она всегда возвращается. Чтобы поддерживать порядок без особых усилий, сначала пересмотрите все свои вещи и передайте ненужные другим. Такие вещи не только занимают место, но и требуют времени для ухода за ними. Я рекомендую сгруппировать оставшиеся предметы в коробках разных размеров. Даже если вещи хранятся в ящиках, они все равно займут меньше места и их будет легче найти, если разложить по коробкам. К тому же в самих ящиках освободится пространство, а на различных поверхностях будет скапливаться меньше вещей. На открытых пространствах удобно использовать большие корзины для хранения игрушек, пледов и других предметов. На открытых полках хорошим решением станут одинаковые коробки, которые помогут скрыть беспорядок», - советует Миквере.
Смешивайте, сочетайте и комбинируйте
Чтобы наполнить дом весенним теплом, от вас много не требуется - отличный результат принесут немного планирования и творческий подход. Достаточно добавить в декор несколько радостных акцентов: небольшие яркие миски, салфетки или пара красочных стаканов всего за несколько евро. Сочетая их с уже имеющейся посудой, скатертями и украшениями, можно создать праздничную атмосферу.
«Не бойтесь сочетать традиционные элементы с современными. Например, винтажные бокалы можно комбинировать с современными столовыми приборами и тарелками, а классические подсвечники дополнить яркими стеклянными подсвечниками в современном стиле. Главное - не перегрузить интерьер. Хитрость здесь заключается в том, чтобы выбрать что-то объединяющее, например, однотонную скатерть или скатерти-дорожки для стола, чтобы собрать весь образ воедино - ограничьтесь в декоре не более, чем четырьмя основными цветами», - рекомендует дизайнер интерьеров.
Осветите весенние вечера
Она отмечает, что свечи - не только для осени и зимы. Брита Миквере советует использовать свечи в темные вечера в любое время года, но уделять внимание тому, как оформлены их подсвечники, чтобы создать особое настроение. Например, массивный стеклянный подсвечник с неровной поверхностью придаст теплым оттенкам свечей дополнительное мерцание.
Миквере также добавляет, что альтернативой или дополнением к обычным свечам могут стать светодиодные свечи. Чтобы гармонизировать атмосферу в доме, такие же световые акценты на батарейках можно разместить и в других зонах - например, в прихожей, на подоконниках или на журнальном столике.
Природа всегда в моде
Весна - идеальное время, чтобы вдохнуть в дом новую жизнь, добавив растения и цветы. Они не только освежают интерьер - многие живые растения отлично очищают и освежают воздух. Если живые растения не вариант, дизайнер интерьеров предлагает рассмотреть искусственные цветы - например, весенний венок для украшения центра стола или цветочную композицию на стену.
«Добавление новых цветов - это также возможность освежить интерьер и привнести больше красок простым способом, не требующим больших затрат или времени. Чтобы создать гармонию во всем доме, в других зонах можно использовать прозрачные легкие вазы светлых оттенков, расставленные в солнечных местах. Это позволит наполнить дом солнечными бликами и игрой света», - рекомендует дизайнер интерьеров IKEA.