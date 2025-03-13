Эстонский дизайнер интерьера дала пять советов, как привнести весну в ваш дом

Время для весенней уборки

Освежение дома может показаться весьма сложной задачей, но, когда оно завершено, ощущение удовлетворения того стоит. Подарки, аксессуары и используемые в повседневной жизни предметы могут создавать ощущение беспорядка. Это обычно связано с избытком вещей, их разнообразием, хранением на открытых полках или различных поверхностях, а также сочетанием самых разных цветов и узоров.

«Каждая вещь в доме должна иметь свое место, куда она всегда возвращается. Чтобы поддерживать порядок без особых усилий, сначала пересмотрите все свои вещи и передайте ненужные другим. Такие вещи не только занимают место, но и требуют времени для ухода за ними. Я рекомендую сгруппировать оставшиеся предметы в коробках разных размеров. Даже если вещи хранятся в ящиках, они все равно займут меньше места и их будет легче найти, если разложить по коробкам. К тому же в самих ящиках освободится пространство, а на различных поверхностях будет скапливаться меньше вещей. На открытых пространствах удобно использовать большие корзины для хранения игрушек, пледов и других предметов. На открытых полках хорошим решением станут одинаковые коробки, которые помогут скрыть беспорядок», - советует Миквере.