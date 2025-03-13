ВИДЕО В Сети обсуждают тревожное поведение Кейт Мосс на Неделе моды в Париже: «Она на грани»

Волноваться о состоянии Мосс поклонников заставило видео, появившееся в официальных аккаунтах журналов ELLE и Lewis Magazine в Instagram. «Она на грани», - вынесли вердикт пользователи соцсети​.

Кейт засняли перед шоу нервно ерзающей на стуле в окружении других гостей. В какой-то момент она попыталась обнять женщину, которая сидела за ней. Потом начала лихорадочно вертеться из стороны в сторону со словами «Дайте мне уже это сделать».

Далее Мосс повернулась к своему собеседнику справа, попозировала фотографам. При этом все движения топ-модели казались максимально резкими, суетливыми и импульсивными. «Зачем они это опубликовали? Видно же, что Кейт не в порядке», - заступились фанаты за свою любимицу. «Когда смотрю на нее, мне становится не по себе»; «Дыхание перехватывает, глядя на нее»; «Она на грани» - подобных комментариев под видео десятки.

Однако нашлись и менее впечатлительные натуры, которые попытались успокоить общественность. «Она так резко поворачивалась, чтобы фотографы могли снять ее с хорошего ракурса», - отметили пользователи. «Честно говоря, каждый раз, когда я наблюдаю за ней, вижу, что она будто "врывается" в кадр. Да, двигается немного странно, но это нормально для нее».