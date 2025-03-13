НЕВЕРОЯТНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ Самый тяжелый человек в мире сбросил 542 килограмма

Халид бин Мохсен Шаари из Саудовской Аравии когда-то был самым тяжелым человеком в мире. Он прошел через невероятный путь похудения, вдохновивший многих людей по всему миру. Сегодня ему 34 года, и он ведет полноценную и качественную жизнь, но для этого ему пришлось пройти через физический и эмоциональный ад.