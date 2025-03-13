Халид бин Мохсен Шаари когда-то был одним из самых тяжелых людей в мире, весив поразительные 610 килограммов. Проведя годы прикованным к постели, он не мог самостоятельно передвигаться, а его здоровье находилось в критическом состоянии. Однако благодаря огромной силе воли, помощи врачей и полной смене образа жизни ему удалось сбросить 542 килограмма.
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НЕВЕРОЯТНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ⟩ Самый тяжелый человек в мире сбросил 542 килограмма
Халид бин Мохсен Шаари из Саудовской Аравии когда-то был самым тяжелым человеком в мире. Он прошел через невероятный путь похудения, вдохновивший многих людей по всему миру. Сегодня ему 34 года, и он ведет полноценную и качественную жизнь, но для этого ему пришлось пройти через физический и эмоциональный ад.