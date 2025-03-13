«Мини-дом вместе с земельным участком в Харьюмаа!» Розыгрыш в TikTok привлек внимание Налогово-таможенного департамента

TikTok охватила шумиха вокруг розыгрыша мини-дома, объявленного на платформе еще в феврале. Теперь же организатор лотереи, Андрес Сарапуу, получил сообщение от Налогово-таможенного департамента. «Это как раз такая юридически серая зона - что же теперь будет? Я хочу получить четкую ясность в этом вопросе!» - говорит Сарапуу, которого вызов в налоговую вовсе не пугает.