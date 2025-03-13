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«Мини-дом вместе с земельным участком в Харьюмаа!» Розыгрыш в TikTok привлек внимание Налогово-таможенного департамента

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Фото статьи
Фото: Eero Vabamägi / Tiktok / @hxh_estonia

TikTok охватила шумиха вокруг розыгрыша мини-дома, объявленного на платформе еще в феврале. Теперь же организатор лотереи, Андрес Сарапуу, получил сообщение от Налогово-таможенного департамента. «Это как раз такая юридически серая зона - что же теперь будет? Я хочу получить четкую ясность в этом вопросе!» - говорит Сарапуу, которого вызов в налоговую вовсе не пугает.

Еще в конце февраля с большим энтузиазмом сообщили Elu24, что в TikTok стартует масштабный розыгрыш, где на кону стоит мини-дом с участком в Харьюмаа.

Организатором лотереи выступает бывший заключенный с непростым прошлым - Андрес Сарапуу, который некоторое время назад заявил, что теперь занимается профилактической работой с молодежью и посвятил себя тому, чтобы помогать молодым людям выбрать правильный путь.

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