Туристы рассказали о самых необычных сувенирах, привезенных из путешествий

Пользователи Reddit поделились своими идеями необычных сувениров, которые можно привезти из отпуска.

«Серьги. В идеале местного производства, хотя не всегда это можно проверить. Их очень легко взять с собой, обычно они недорогие - я редко покупаю дороже 20 евро, - и приятно с утра спросить себя: "Что я надену сегодня - Норвегию или Вьетнам?"», - поделилась путешественница с ником tgsgirl.

В свою очередь пользовательница с ником slootfactor_MD привозит из поездок сувениры, которые будут полезны ей с практической точки зрения. «Я швея, поэтому мне нравится брать немного ткани местного производства, когда это возможно», - говорит она.

Тем временем, пользователь RainbowDillo «коллекционирует» татуировки, сделанные в разных странах.«Я делаю татуировку везде, куда бы я ни поехал. Думаю, мне придется переместиться на ногу, когда рука будет заполнена», - отметил он.

И, оказалось, что он делает так не один. Пользовательница с ником sarahall72 даже пошутила по этому поводу: «Коллекционирование татуировок было бы очень эффективным в плане экономии места в багаже».

Кроме того, некоторые туристы привозят домой из поездок местную валюту, причем с этим в наши дни не все так просто. «Монеты. Они не занимают много места. Однако их становится все труднее и труднее найти, поскольку общество движется к отказу от наличных денег», - рассказал пользователь с ником kummer5peck.

Также туристы рассказали, что они привозят из разных стран значки, снежные шары, настенные маски, сумки из супермаркетов, скатерти для стола, рюмки, брелки, свиньи-копилки, нашивки, специи и многое другое.