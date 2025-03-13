Творог является калорийным продуктом, и многие отказываются от него от него отказываться во время похудения. Наоборот, сыр можно и даже стоит включать в диету для контроля веса, однако нужно знать, какой именно сыр выбирать, пишет Униан.
Какой сыр можно есть при похудении: диетологи назвали пять лучших видов
Отмечается, что сыр содержит много полезных питательных веществ, в частности белка, который помогает насыщаться, а также кальций и фосфор, необходимые для крепких костей.
«Сыр добавляет блюдам вкуса, благодаря чему вы не чувствуете себя обделенными во время ограничения калорий», - объясняет диетолог Келси Сакманн.
По ее словам, главное - знать, какие именно сыры выбирать и как правильно их употреблять. На эти пять видов сыра нужно обратить особое внимание, если вы хотите похудеть.
Кисломолочный творог. Это один из лучших сыров для похудения из-за высокого содержания белка. 1 чашка обезжиренного творога содержит 28 грамм белка - больше, чем другие сыры, говорит диетолог Мэнди Тайлер. Также этот творог помогает сохранять мышечную массу, что является ключевым для снижения веса.
Творог можно добавлять в выпечку, запеканки, блины, использовать как намазку на тосты, сочетать с ягодами для питательного перекуса.
Моцарелла. Этот сыр имеет низкую калорийность по сравнению с другими - 85 ккал на 30 грамм. Также в нем хорошо сбалансированы белки и жиры - 6 грамм белка на порцию. К тому же моцарелла бывает низкой жирности или обезжиренная. Ее можно добавлять в салаты, пасту, пиццу, сочетать с фруктами или хлебцами.
Фета. Польза сыра фета заключается в значительном количестве кальция, необходимого для здоровья костей. Фета имеет насыщенный вкус, поэтому достаточно небольшой ее порции. Кроме того, в этом сыре меньше калорий и жира, чем в других сырах (75 ккал на 30 г).
Фету целесообразно добавлять в салаты, запеченные овощи, пасту, использовать для соусов или намазок.
Швейцарский сыр. Этот вид сыра полезен благодаря большому количеству белка - 8 грамм белка на 30 грамм продукта. Также он содержит меньше натрия, чем большинство сыров.
Швейцарский сыр вкусный в сочетании с овощами, мясом, хлебцами. Его можно использовать в сэндвичах или салатах.
Рикотта. Рикотта готовится из сыворотки, поэтому она легче для пищеварения, к тому же этот сыр содержит 9 грамм белка на полчашки. Он также богат аминокислотами, которые помогают восстанавливать мышцы. Рикотту можно использовать как намазку на тосты, добавлять в выпечку, пасту, десерты.
Чтобы выбрать сыр для похудения, обращайте внимание на сыры с высоким содержанием белка, который способствует насыщению и помогает контролировать аппетит.
Также будьте внимательны к жирности: сыр однозначно содержит жиры, поэтому стоит контролировать размер порции. Стоит избегать чрезмерно переработанных сыров - плавленых, крем-сыров, которые содержат больше добавок и натрия, что может замедлить потерю веса.