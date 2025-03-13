Какой сыр можно есть при похудении: диетологи назвали пять лучших видов

Отмечается, что сыр содержит много полезных питательных веществ, в частности белка, который помогает насыщаться, а также кальций и фосфор, необходимые для крепких костей.

«Сыр добавляет блюдам вкуса, благодаря чему вы не чувствуете себя обделенными во время ограничения калорий», - объясняет диетолог Келси Сакманн.

По ее словам, главное - знать, какие именно сыры выбирать и как правильно их употреблять. На эти пять видов сыра нужно обратить особое внимание, если вы хотите похудеть.

Кисломолочный творог. Это один из лучших сыров для похудения из-за высокого содержания белка. 1 чашка обезжиренного творога содержит 28 грамм белка - больше, чем другие сыры, говорит диетолог Мэнди Тайлер. Также этот творог помогает сохранять мышечную массу, что является ключевым для снижения веса.

Творог можно добавлять в выпечку, запеканки, блины, использовать как намазку на тосты, сочетать с ягодами для питательного перекуса.

Моцарелла. Этот сыр имеет низкую калорийность по сравнению с другими - 85 ккал на 30 грамм. Также в нем хорошо сбалансированы белки и жиры - 6 грамм белка на порцию. К тому же моцарелла бывает низкой жирности или обезжиренная. Ее можно добавлять в салаты, пасту, пиццу, сочетать с фруктами или хлебцами.