Скарлетт Йоханссон объяснила, почему ненавидит фотографироваться с поклонниками: «Это действительно оскорбляет многих»

«Идея быть узнаваемым и знаменитым кажется забавной, но слава как джин: вы никогда не сможете запихнуть ее обратно в бутылку. Реальность такова, что вы многое теряете», - объяснила актриса. Также она добавила, что ценит свободу передвижения по миру без оглядки на поклонников.​

Исключение Йоханссон все же делает - сфотографироваться с ней можно на мероприятиях, которые она называет рабочими, включая премьеры фильмов.​

«Это действительно оскорбляет многих людей. Это не значит, что я не благодарна, что люди являются моими фанатами или просто рады меня видеть. Но я всегда говорю: «Я не работаю». Я не хочу, чтобы меня идентифицировали, случайно оказавшись в то же время в том же месте. Я занимаюсь своими делами», - высказалась она.

«Мне нравится быть в своих собственных мыслях, которые не имеют ничего общего с тем, что другие люди думают обо мне», - добавила актриса.

Ранее Скарлетт Йоханссон дала десятилетней дочери совет об отношениях с парнями, но пользователи Сети подвергли звезду критике. По мнению общественности, Скарлетт слишком рано делится с дочкой «взрослой» информацией и буквально лишает ее детства советами не игнорировать мальчика, которому юная сердцеедка запала в душу. Звездная мать рекомендовала девочке поговорить с ухажером по душам.