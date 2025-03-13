Туриста депортировали с Бали после посещения популярного места

Гора Агунг, расположенная в округе Карангасем, на северо-востоке Бали, считается местом обитания богов. Туристы, местные или иностранцы должны всегда ходить по тропам священного вулкана в сопровождении гида. Однако норвежец был депортирован с острова иммиграционной службой после того, как не соблюдал строгие правила и предписания.

41-летний мужчина поднялся на вулкан без гида и был вынужден покинуть страну, вылетев 20 февраля в Куала-Лумпур. Он имел право находиться в Индонезии по гостевой визе до 3 марта после того, как въехал в страну 2 февраля. Однако его пребывание в стране было прекращено за нарушение закона, а виза аннулирована.

«Иностранный гражданин был задержан сотрудниками Иммиграционной службы Сингараджи на основании сообщения от местных властей», - сказал Хендра Сетиаван из Иммиграционной службы Сингараджи. «После получения сообщения мы немедленно отправили на место команду и обеспечили безопасность иностранца для дальнейшего допроса в офисе».

Чтобы подняться на гору Агунг, высота которой 3031 м, нужно примерно пять-семь часов. Пешеходные тропы сложны и коварны. Каждый год многие туристы травмируются или погибают на склоне, как правило, когда они пытаются подняться на вершины без гида. Сетиаван призывает туристов, желающих совершить восхождение, не делать этого самостоятельно.​