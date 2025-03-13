Бизнесвумен о смерти своей матери путем ассистированного суицида: «Врач сказал, что это второй эстонский паспорт за неделю»

В 2021 году у матери бизнесвумен Кароли Хиндрикс диагностировали болезнь Паркинсона, которая прогрессировала очень быстро. «Мама больше не могла справляться самостоятельно - подниматься и спускаться по лестнице стало невозможным, она постоянно падала…» - рассказала Хиндрикс в передаче ETV Ringvaade.