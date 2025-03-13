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Бизнесвумен о смерти своей матери путем ассистированного суицида: «Врач сказал, что это второй эстонский паспорт за неделю»

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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis saatest

«Через два-три месяца после переезда в дом престарелых мама собрала семью и объявила, что решила уйти», - вспомнила бизнесвумен Кароли Хиндрикс в передаче Ringvaade момент, когда ее мать захотела уйти из жизни с помощью ассистированного суицида.

В 2021 году у матери бизнесвумен Кароли Хиндрикс диагностировали болезнь Паркинсона, которая прогрессировала очень быстро. «Мама больше не могла справляться самостоятельно - подниматься и спускаться по лестнице стало невозможным, она постоянно падала…» - рассказала Хиндрикс в передаче ETV Ringvaade.

Семья обсудила все возможные варианты, и в итоге удалось найти место в доме престарелых, где мать могла бы получать необходимый уход.

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