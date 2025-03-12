ФОТО В Эстонии выпал снег. Синоптики обещают потепление

Агентство окружающей среды сообщает, что в четверг на Польшу надвигается новый активный циклон, северная часть которого распространится на Балтийские страны. Связанные с ним интенсивные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега пройдут по диагонали из Южной Эстонии через Центральную часть страны на Северо-Восток.

Агентство окружающей среды предупреждает: местами дорога может быть скользкой!

В предстоящую ночь циклон переместится с границы Литвы и Латвии в сторону России, а снегопад в это время в Восточной и Южной Эстонии усилится и станет более интенсивным. К утру местами может выпасть от 4 до 10 сантиметров снега.

«Дождь и снегопад постепенно усиливаются на западе и северо-западе Эстонии и медленно движутся в северо-восточном направлении», - сообщает Агентство окружающей среды в Facebook, добавляя, что температура воздуха продолжит падать.

Этим постом также поделился на своей странице в Facebook Кайро Кийтсак, у которого многие спрашивают, когда же наконец стоит ожидать теплой весенней погоды. «Теплее снова станет с середины следующей недели», - отвечает Кийтсак, ссылаясь на свой предыдущий пост. В той публикации синоптик объяснил, что такие колебания и большая суточная амплитуда температуры характерны для этого времени года: ночью холодно, а днем тепло.

Жительница Вяндра, Яана, под постом Кийтсака поделилась видео, на котором видно, как в ее родном крае уже идет снег. «Не хочу…» - пишут многие пользователи.​