ФОТО «Хорошо, что не помыл машину...» В Эстонию вернулась зима

«Дождь и снегопад постепенно усиливаются на западе и северо-западе Эстонии и медленно движутся в северо-восточном направлении», - сообщает Агентство окружающей среды в Facebook, добавляя, что температура воздуха продолжит падать.

Этим постом также поделился на своей странице в Facebook Кайро Кийтсак, у которого многие спрашивают, когда же наконец стоит ожидать теплой весенней погоды. «Теплее снова станет с середины следующей недели», - отвечает Кийтсак, ссылаясь на свой предыдущий пост. В той публикации синоптик объяснил, что такие колебания и большая суточная амплитуда температуры характерны для этого времени года: ночью холодно, а днем тепло.