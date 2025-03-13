Город горит, а Всевышний отвернулся: лидер Tequilajazzz рассказал о большом концерте в Таллинне

- Будем. И мы играли самое раннее всегда, практически на всех концертах, кроме нескольких фестивалей, когда звучали только последние песни. И концерт в Таллинне не станет исключением.

- Какая песня из первых для тебя лично является самой актуальной сегодня и почему?

- Трудно сказать. Когда мы начинали, скорее это были игры в стиль, чем какая-то осознанная игра на каком-то четко очерченном социальном поле. В исторической перспективе не вижу, что те песни были актуальны тогда, или смогут стать актуальными сегодня. На старте это были попытки поиска стиля и, соответственно, реально пережитого или страха что-то пережить там нет. Это были абстрактные театральные и кинематографические штуки. Но тем они и хороши, что они звучат в любое время, в любую эпоху. Как пираты Карибского моря (улыбается).

- Там есть песня «Небо молчит». Я не совру, если скажут, что и мне, и тебе очень хочется, чтобы небо над Украиной, наконец, замолчало, хотя бы на время…

- Я констатирую, что небо, если мы имеем в виду Всевышнего, к сожалению, иногда производит впечатление молчащего и отвернувшегося от человечества. И иногда мне кажется, что человечество в известной степени заслужило молчание небес. Для того чтобы вернуть диалог и вернуть к себе внимание и любовь Господа, нужно серьезно поработать над собой…