Группа Tequilajazzz впервые за два года даст большой концерт в Таллинне. Лидер группы Евгений Федоров, который из-за военной агрессии России в Украине переехал в Эстонию из Петербурга в 2022 году, рассказал Rus.Postimees, что ждет тех, кто придет в Club Prive 14 марта.
Город горит, а Всевышний отвернулся: лидер Tequilajazzz рассказал о большом концерте в Таллинне
Евгений Федоров хорошо известен своим неприятием режима Владимира Путина. После переезда из России музыкант занимался благотворительностью в пользу украинских беженцев.
В 2023 году он представил антивоенную песню «Машина, полная зла», записанную в Таллинне. Следом музыкант опубликовал песню «Маори», которая рассказывает историю его друга украинца, чей сын чудом выжил после попадания в российский плен.
Только что вышел альбом, где Федоров читает стихотворение Велимира Хлебникова «Годы, люди и народы» столетней давности, которое звучит так, как будто оно написано сейчас.
- Евгений, с каким настроением вы с ребятами готовитесь выйти на сцену в Таллинне на этот раз?
- Во-первых, таллиннский концерт - это домашний концерт для меня. А домашний концерт - всегда самый ответственный. То есть я не считаю, что я на гастролях. Когда играешь дома, это очень сильно обязывает.
- Чем нынешняя программа будет отличаться от той, что была в прошлый раз? Новые песни будут?
- Будут. Но я бы сказал, что это даже не песни какие-то, а некие музыкально-поэтические номера, которые наполняют нашу большую программу новыми красками. Я не отношусь и к нашим концертам, и к альбомам, как к совокупности неких песен. Это такая программа со своей драматургией - как внутренней, так и, совершенно очевидно, внешней.
- Вы только что опубликовали самую первую запись Tequilajazzz 1993 года Maximinor, когда казалось, что совок окончательно издох. Но, спустя 32 года, мы оба видим, что он просто затаился тогда. Будете играть самое раннее?
- Будем. И мы играли самое раннее всегда, практически на всех концертах, кроме нескольких фестивалей, когда звучали только последние песни. И концерт в Таллинне не станет исключением.
- Какая песня из первых для тебя лично является самой актуальной сегодня и почему?
- Трудно сказать. Когда мы начинали, скорее это были игры в стиль, чем какая-то осознанная игра на каком-то четко очерченном социальном поле. В исторической перспективе не вижу, что те песни были актуальны тогда, или смогут стать актуальными сегодня. На старте это были попытки поиска стиля и, соответственно, реально пережитого или страха что-то пережить там нет. Это были абстрактные театральные и кинематографические штуки. Но тем они и хороши, что они звучат в любое время, в любую эпоху. Как пираты Карибского моря (улыбается).
- Там есть песня «Небо молчит». Я не совру, если скажут, что и мне, и тебе очень хочется, чтобы небо над Украиной, наконец, замолчало, хотя бы на время…
- Я констатирую, что небо, если мы имеем в виду Всевышнего, к сожалению, иногда производит впечатление молчащего и отвернувшегося от человечества. И иногда мне кажется, что человечество в известной степени заслужило молчание небес. Для того чтобы вернуть диалог и вернуть к себе внимание и любовь Господа, нужно серьезно поработать над собой…
- Я о другом. Я о тишине войны в небе, на море, на суше. Это то, чего сегодня ждут очень многие…
Пыль - стеклу
Шины - в цепи
Рвать асфальт,
Жечь бетон
По дороге оглянись назад
И смотри как твой город горит
Город горит!
А небо - молчит...
- Конечно, я понимаю, что ты имеешь в виду. Мы не трактуем так слова этой песни. Но каждый волен трактовать любое произведение искусства, как ему заблагорассудится. Ты видишь так. Кто-то иначе. Для того искусство и существует. Мы никогда не хотели делать прямых политических или культурологических манифестов, потому что они очень узкоприменимы. Нам всегда казалось, что нужно говорить на более широком языке. И такое применение найдется, рано или поздно.
- Неизвестные новые песни будут?
- За день до концерта будет большая репетиция. Посмотрим, как все звучит, как все вместе работает. И решим, что в итоге сыграем.
- В 2025 году будет новый сингл или новый альбом?
- Мы что-нибудь выпустим обязательно. Я просто не хочу давать обещаний, потому что надавал их столько уже… И не выполнил, в силу разных обстоятельств.
- Но песни написаны?
- У нас уже есть разные версии записанного. Что-то еще не записывали. Там и сольное, и вместе с группой. Мы не торопимся стремительно все это выпустить. Нет такой задачи, потому что чувствуем себя вне так называемой музыкальной индустрии, где совершенно необходимо регулярное появление. Мы сейчас все из этого выдернуты, и слава Богу.
Tequilajazzz сыграют большой сольный концерт в Таллинне 14 марта в Club Prive. Далее музыканты поедут в тур, в рамках которого посетят Хельсинки, Ригу, Вильнюс, Варшаву, Краков, Вроцлав, Берлин и Амстердам.