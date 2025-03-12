«ЕМУ СТРАШНО!» Заключенный боится, что его поселят в одной камере с осужденным за сексуальные преступления

Во вторник утром редакция Elu24 сообщтлт, что Эгона Раасильда , отбывающего наказание в Тартуской тюрьме, хотят поместить в одну камеру с осужденным за педофилию Андреем Пузански .

«Эгон очень напуган, так как говорят, что Пузански совершал сексуальные преступления даже в тюрьме», - сообщает женщина, поделившаяся с редакцией информацией. «Почему сексуальных преступников не держат в отдельном секторе, а размещают с остальными? Как это возможно, что в открытом отделении разгуливает сексуальный преступник?» - задается она вопросом.