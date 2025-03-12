Редакции Elu24 сообщили, что отбывающего наказание в Тартуской тюрьме заключенного Эгона Раасильда планируют поселить в одной камере с Андреем Пузански, осужденным за сексуальные преступления. «Почему сексуальных преступников не держат в отдельном секторе?» - задается вопросом источник. Представитель тюрьмы прокомментировал ситуацию.
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«ЕМУ СТРАШНО!» ⟩ Заключенный боится, что его поселят в одной камере с осужденным за сексуальные преступления
Во вторник утром редакция Elu24 сообщтлт, что Эгона Раасильда, отбывающего наказание в Тартуской тюрьме, хотят поместить в одну камеру с осужденным за педофилию Андреем Пузански.