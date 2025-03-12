Всемирно известный режиссер назвал Юру Борисова лучшим актером в фильме «Анора»

«В "Аноре" он был 10-15 минут, но сыграл лучше, чем все остальные. Почему? Потому что в нем есть искренняя эмоция, которую можно почувствовать, увидеть», - высказался Кустурица, добавив, что он вообще считает Борисова одним из самых талантливых актеров в мире. «Такой молодой актер, и такой огромный потенциал у него», - подметил режиссер.