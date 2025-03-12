Пока некоторые коллеги Юры Борисова недоумевали, что это такого особенного он сделал в «Аноре», чтобы оказаться среди номинантов на «Оскар», мировые знаменитости восторгались игрой российского актера. Напомним, прямо на церемонии награждения Роберт Дауни-младший прямо со сцены восхитился Борисовым и заявил, что у него большое будущее.
Всемирно известный режиссер назвал Юру Борисова лучшим актером в фильме «Анора»
А режиссер Эмир Кустурица и вовсе считает, что в фильме Шона Бейкера Юра сыграл лучше всех.
«В "Аноре" он был 10-15 минут, но сыграл лучше, чем все остальные. Почему? Потому что в нем есть искренняя эмоция, которую можно почувствовать, увидеть», - высказался Кустурица, добавив, что он вообще считает Борисова одним из самых талантливых актеров в мире. «Такой молодой актер, и такой огромный потенциал у него», - подметил режиссер.
Напомним, «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» Юра уступил Кирану Калкину. Однако сам фильм «Анора» стал настоящим триумфатором, забрав на церемонии награждения сразу пять статуэток.