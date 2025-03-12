ФОТО В Таллинне откроется роскошный гостинично-развлекательный комплекс с необычной концепцией

Кроме отеля The Burman, в котором всего 17 номеров, и предлагающего классические для казино игры Bombay Club, в комплексе есть три кардинально разных ресторана самого высокого уровня - Écrin, Koyo и Shang Shi. Также гостей ждет открывающаяся ранним утром пекарня Maison Francois, виски и винный бар и сигарная комната Fox Den, коктейль-бар The Peacock Lounge и музыкальный клуб Velvet.

Écrin - ресторан, предлагающий блюда современной кухни, на создание которых вдохновляет многообразие европейских вкусов. В этом ресторане гостям отеля сервируют прекрасный завтрак. Шеф-повар ресторана Écrin - Алексей Александров.

Koyo - ресторан омакасе, предлагающий гастрономическое путешествие в мир японской кухни. В стремлении к сезонной свежести, меню здесь постоянно обновляют. Готовит блюда и сервирует их шеф-повар Кадзуто Хокари. Ресторан может принять до 11 посетителей одновременно.

Shang Shi - ресторан высокой кухни, предлагающий восхитительные блюда кантонского региона (Южный Китай), которые готовятся под руководством шеф-повара Тонга Чи Хви, удостоенного звезды Мишлен.

Антон Елкин, руководитель отедла гостеприимства Bombay Group, уверен, что каждый гость заслуживает особого внимания. «Современный отель самого высокого международного уровня должен всегда обеспечивать самый лучший сервис. В часы пик у нас работает более ста человек», - приводит пример Елкин.

По словам руководителя Bombay Club F&B Кристийны Пийскоппель, The Burman - единственный отель в Таллинне, где возможность обслуживания в номерах, включая доставку еды и напитков, предоставляется круглосуточно.​