ПОДДЕЛЫВАЛИ ДОКУМЕНТЫ? «Просто стали слишком жадными»: продажа дома закончилась уголовным производством

Во вторник в передаче Õhtu! продавшая свой дом Мерлин рассказала о том, как покупатели начали предъявлять ей постоянно какие-то требования, что бывшей хозяйке дома даже пришлось обратиться в полицию. Советы о том, как безопасно продавать недвижимость, дала председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.
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Мы все слышали о том, как Ян Ууспыльд столкнуться с банкротством после того, как покупатель его дома подал на актера в суд иск, потребовав компенсацию в размере 38 370 евро и пени. Команда, работающая над передачей Õhtu!, изучила социальные сети с целью узнать, что на самом деле происходит в мире недвижимости, и пришли к выводу: в Эстонии очень много людей, чьи сделки складывались не самым удачным образом.