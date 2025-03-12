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ПОДДЕЛЫВАЛИ ДОКУМЕНТЫ? «Просто стали слишком жадными»: продажа дома закончилась уголовным производством

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Передача Õhtu!
Передача Õhtu! Фото: Kuvatõmmis saatest

Во вторник в передаче Õhtu! продавшая свой дом Мерлин рассказала о том, как покупатели начали предъявлять ей постоянно какие-то требования, что бывшей хозяйке дома даже пришлось обратиться в полицию. Советы о том, как безопасно продавать недвижимость, дала председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.

Мы все слышали о том, как Ян Ууспыльд столкнуться с банкротством после того, как покупатель его дома подал на актера в суд иск, потребовав компенсацию в размере 38 370 евро и пени. Команда, работающая над передачей Õhtu!, изучила социальные сети с целью узнать, что на самом деле происходит в мире недвижимости, и пришли к выводу: в Эстонии очень много людей, чьи сделки складывались не самым удачным образом.

Просматривая соцсети, команда наткнулась на Мерлин, которая некоторое время назад продала свой дом, но уже через несколько дней после сделки столкнулась с денежными требованиями.

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