ПОДДЕЛЫВАЛИ ДОКУМЕНТЫ? «Просто стали слишком жадными»: продажа дома закончилась уголовным производством

Мы все слышали о том, как Ян Ууспыльд столкнуться с банкротством после того, как покупатель его дома подал на актера в суд иск, потребовав компенсацию в размере 38 370 евро и пени. Команда, работающая над передачей Õhtu!, изучила социальные сети с целью узнать, что на самом деле происходит в мире недвижимости, и пришли к выводу: в Эстонии очень много людей, чьи сделки складывались не самым удачным образом.