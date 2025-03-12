15 марта The League VIII захватит ледовый холл «Тондираба», подарив зрителям вечер боевых искусств. Помимо боев, зрителей ждут выступления приглашенных артистов. Среди них на сцену выйдет обладательница серебристого голоса Элина Нечаева.
Трагический случай привел Элину Нечаеву в мир боевых искусств: после этого я годами занималась тайским боксом (2)
«Когда мне было 14 лет, пьяные девочки в Старом городе ударили меня так, что сломали нос. После этого я несколько лет ходила на тренировки по тайскому боксу», - делится Элина Нечаева.
«В то время тайский бокс не был так популярен среди женщин, как сейчас - в спаррингах я в основном тренировалась с мужчинами. Сегодня возможности уже совсем другие».
Когда организаторы The League VIII предложили певице создать музыкальный номер, который сочетал бы мощь и женственность, они быстро нашли общий язык.
«Конечно, я сразу согласилась! Мы специально подготовили музыкальный номер, вдохновленный атмосферой вечера, а также событиями в мире - борьбой и свободой», - рассказывает Элина.
За кого будет болеть Элина?
«Конечно, я поддерживаю наших спортсменов. Руслану и Сигрид предстоят чемпионские бои. Уверена, что это будет захватывающий вечер - как для любителей боевых искусств, так и для тех, кто с этим миром еще не знаком».
Кроме титульных боев, The League VIII предложит зрителям и другие захватывающие поединки, в том числе три женских боя. После двухлетнего перерыва на ринг возвращается Астрид Йоханна Грентс, которая сразится с чешской спортсменкой Михаэлой Главачиковой. Также состоится эстонское дерби - поединок между Маарьей Ыква и Айсель Агаевой.