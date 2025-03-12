«Когда мне было 14 лет, пьяные девочки в Старом городе​ ударили меня так, что сломали нос. После этого я несколько лет ходила на тренировки по тайскому боксу», - делится Элина Нечаева.

«В то время тайский бокс не был так популярен среди женщин, как сейчас - в спаррингах я в основном тренировалась с мужчинами. Сегодня возможности уже совсем другие».

Когда организаторы The League VIII предложили певице создать музыкальный номер, который сочетал бы мощь и женственность, они быстро нашли общий язык.

«Конечно, я сразу согласилась! Мы специально подготовили музыкальный номер, вдохновленный атмосферой вечера, а также событиями в мире - борьбой и свободой», - рассказывает Элина.

За кого будет болеть Элина?

«Конечно, я поддерживаю наших спортсменов. Руслану и Сигрид предстоят чемпионские бои. Уверена, что это будет захватывающий вечер - как для любителей боевых искусств, так и для тех, кто с этим миром еще не знаком».

Кроме титульных боев, The League VIII предложит зрителям и другие захватывающие поединки, в том числе три женских боя. После двухлетнего перерыва на ринг возвращается Астрид Йоханна Грентс, которая сразится с чешской спортсменкой Михаэлой Главачиковой. Также состоится эстонское дерби - поединок между Маарьей Ыква и Айсель Агаевой.