ГОРОСКОП НА 13 МАРТА Рыб ждут перемены к лучшему, а Весам не стоит сегодня принимать важных решений

Лев

В деловой сфере складывается сложная ситуация, и вероятность профессиональных успехов невелика. Основные проблемы связаны не с происками недоброжелателей, а с вашим собственным нежеланием действовать решительно и быстро. Между тем, сейчас не самый благоприятный момент для того, чтобы лениться или позволять другим проявлять инициативу. Сохранить гармоничные отношения с деловыми партерами смогут лишь те, чья готовность к трудовым подвигам не вызывает сомнений у окружающих.

Массу приятных эмоций этот день обещает влюбленным. Трудно найти более подходящий момент для романтического свидания, признания в своих чувствах или начала совместной жизни с любимым человеком. Одиноких представителей знака ожидают увлечения, быстро переходящие в серьезные романы.

Дева

Успехи сменяются неудачами, и только философский взгляд на происходящее позволит Девам избежать нервного срыва. Старайтесь пользоваться всеми возможностями, которые открывает этот день, но полагайтесь только на надежных людей – те, кто уже подвел вас однажды, вряд ли оправдают ваше доверие сегодня. Нежелательно проводить деловые переговоры с иностранцами, а также принимать решение о смене работы, если оно подразумевает переезд.

Финансовые вопросы нужно решать осторожно, крупные покупки стоит обсудить с родственниками, чтобы ваши расходы не стали причиной раздора в семье. Легко придут к согласию с любимым человеком те, кто не ставит свои капризы и мимолетные желания выше общих интересов.

Весы