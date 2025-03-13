Ремонт дорог часто вызывает у людей неодобрительную реакцию: кто-то говорит, что чинят не в том месте, кто-то - не вовремя, а кто-то и вовсе считает, что это ненужная трата денег. В последние недели горячей темой для обсуждения стал ремонт улицы Одра в центре Таллинна. Из-за этого же возмущаются и родители, чьи дети ходят в школы на улице Юхкентали.
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Родители возмущены ремонтом столичной улицы: почему посреди учебного года детям не дают подъехать к школе?
Юлия рассказала, что ее ребенок ходит в Таллиннскую кесклиннаскую русскую гимназию и последние два года учиться в здании Юхкентали. «Когда их класс перевели из здания Лендер, которое находится на улице Крейцвальди, в Таллинне как раз объединили автобусные маршруты: № 67 с № 17 и 17А. И оказалось, что ребенок может доехать из Ласнамяэ до школы на прямом автобусе», - рассказывает мать.