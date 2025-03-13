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Родители возмущены ремонтом столичной улицы: почему посреди учебного года детям не дают подъехать к школе?

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Улица Одра 5 марта 2025 года.
Улица Одра 5 марта 2025 года. Фото: Sander Ilvest

Ремонт дорог часто вызывает у людей неодобрительную реакцию: кто-то говорит, что чинят не в том месте, кто-то - не вовремя, а кто-то и вовсе считает, что это ненужная трата денег. В последние недели горячей темой для обсуждения стал ремонт улицы Одра в центре Таллинна. Из-за этого же возмущаются и родители, чьи дети ходят в школы на улице Юхкентали.

Юлия рассказала, что ее ребенок ходит в Таллиннскую кесклиннаскую русскую гимназию и последние два года учиться в здании Юхкентали. «Когда их класс перевели из здания Лендер, которое находится на улице Крейцвальди, в Таллинне как раз объединили автобусные маршруты: № 67 с № 17 и 17А. И оказалось, что ребенок может доехать из Ласнамяэ до школы на прямом автобусе», - рассказывает мать.

А в конце февраля из новостей семья узнала, что до конца учебного года улица Одра будет закрыта, а автобусы - перенаправлены в объезд. «Я знаю, что по утрам автобусы по маршруту № 67 забиты детьми и учителями, направляющимися в школы, которые находятся на улице Юхкентали, а руководство города просто взяло и перекрыло проезд!» - возмущается Юлия.

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