Родители возмущены ремонтом столичной улицы: почему посреди учебного года детям не дают подъехать к школе?

Ремонт дорог часто вызывает у людей неодобрительную реакцию: кто-то говорит, что чинят не в том месте, кто-то - не вовремя, а кто-то и вовсе считает, что это ненужная трата денег. В последние недели горячей темой для обсуждения стал ремонт улицы Одра в центре Таллинна. Из-за этого же возмущаются и родители, чьи дети ходят в школы на улице Юхкентали.