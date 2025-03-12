Дешево и без толп: названы семь уютных городов Европы, которые стоит посетить

«Если вы мечтали об идиллическом европейском отдыхе, но толпы и высокие цены вас отпугивают, у нас для вас отличные новости: не везде так многолюдно, как в Амстердаме, не везде такие завышенные цены, как в Париже, и не везде так откровенно антитуристично, как в Барселоне.

Существует бесчисленное множество скрытых жемчужин, которые сохранили свое многовековое очарование и предлагают такой же уникальный культурный опыт, как все эти чрезвычайно популярные туристические места, - за исключением того, что они остаются незамеченными для большинства», - отмечает автор.

Семь городов Европы для посещения весной 2025 года:

Бергамо, Италия

Этот небольшой городок в часе езды от оживленного Милана выглядит именно так, как мы представляем себе Италию несколько десятилетий назад, до наплыва туристов. Он порадует туристов неподвластным времени, окруженным стеной Старым городом, расположенным на холме с видом на бесконечные виноградники. Его мощеные улочки граничат со зданиями пастельных тонов и семейными ресторанами, а возвышающиеся средневековые башни остаются самыми высокими зданиями в округе.

Бергамо, Италия. Фото: Shutterstock

Сигишоара, Румыния

Истинное очарование Румынии заключается в ее исторической провинции Трансильвания, усеянной идеальными городами, которые практически не изменились с момента их постройки в Средние века. Один из них – Сигишоара, лабиринт узких переулков с красочными кривыми деревянными домиками, над которыми возвышается готическая часовая башня, словно сошедшая со страниц романа Брэма Стоука.

Сигишоара, Румыния. Фото: Shutterstock