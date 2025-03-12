В среду Кейли Сюкияйнен в передаче Telehommik на Kanal 2 рассказала, как возникла идея расширить свою программу и снимать ее в Испании. Также зашел разговор о том, что во время съемок она была беременна.
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Кейли Сюкияйнен о съемках в Испании: «Все что могло пойти не так, пошло не так»
Испания уже давно стала страной, где многие эстонцы покупают недвижимость. Если раньше передача Kodud rahaks снималась исключительно в Эстонии, то в этом сезоне съемочная группа отправилась и за границу - помогать эстонцам с ремонтом их испанских домов.