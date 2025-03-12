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Кейли Сюкияйнен о съемках в Испании: «Все что могло пойти не так, пошло не так»

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Кейли Сюкияйнен.
Кейли Сюкияйнен. Фото: Konstantin Sednev

В среду Кейли Сюкияйнен в передаче Telehommik на Kanal 2 рассказала, как возникла идея расширить свою программу и снимать ее в Испании. Также зашел разговор о том, что во время съемок она была беременна.

Испания уже давно стала страной, где многие эстонцы покупают недвижимость. Если раньше передача Kodud rahaks снималась исключительно в Эстонии, то в этом сезоне съемочная группа отправилась и за границу - помогать эстонцам с ремонтом их испанских домов.

По словам ведущей Кейли Сюкияйнен, команда специально искала в Испании таких домовладельцев, которые хотели бы обновить жилье и сразу же сдать его в аренду. «Мы решили проверить, действительно ли в Испании солнце теплее, трава зеленее, а цены ниже», - отметила она с лукавой улыбкой.

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