До какого возраста родители могут брать детей противоположного пола с собой в раздевалку? Именно таким вопросом задалась жительница Таллинна, которая иногда посещает столичные водные центры.
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«ДОЧЕРИ НЕКОМФОРТНО» ⟩ Жительница Таллинна интересуется: до скольки лет дети могут пользоваться раздевалками противоположного пола?
В раздевалках водных и спа-центров нередко можно увидеть маленьких детей противоположного пола, что иногда может доставлять дискомфорт другим посетителям. О подобных ситуациях нередко пишут в различных группах в соцсетях, а также о таких случаях можно услышать от друзей и близких.