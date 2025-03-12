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«ДОЧЕРИ НЕКОМФОРТНО» Жительница Таллинна интересуется: до скольки лет дети могут пользоваться раздевалками противоположного пола?

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Раздевалка аквапарка Atlantis H2O. Фото иллюстративное.
Раздевалка аквапарка Atlantis H2O. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

До какого возраста родители могут брать детей противоположного пола с собой в раздевалку? Именно таким вопросом задалась жительница Таллинна, которая иногда посещает столичные водные центры.

В раздевалках водных и спа-центров нередко можно увидеть маленьких детей противоположного пола, что иногда может доставлять дискомфорт другим посетителям. О подобных ситуациях нередко пишут в различных группах в соцсетях, а также о таких случаях можно услышать от друзей и близких.

Анна рассказала, что иногда ходит с десятилетней дочерью в столичные спа-центры. «Обычно все отлично: обслуживание приятное, а посетители ведут себя уважительно к другим. Но иногда в женских раздевалках появляются мальчики, которые несильно младше моей дочери. Конечно, это смущает меня, но еще больший дискомфорт в такие моменты испытывает моя дочь», - признается она.

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