Сергей Метлев ответил на публичные нападки депутата Рийгикогу Александра Чаплыгина: «Он надеется меня скомпрометировать, но у него не получится»

Не выйдет.

Мы с Николаем в счастливом браке, он – любовь всей моей жизни и опора во всем, что я делаю. Мы вместе уже много лет. Я никогда этого не скрывал. Последние три года мы посещаем президентские приемы. При этом я не считал нужным рекламировать наши отношения и не собираюсь делать этого в будущем.

Причина проста. В семейной жизни я довольно старомоден, даже консервативен: предпочитаю скромность и четко разделяю личное и публичное.

Я благодарен за то, что в Эстонии однополые пары могут заключать официальный брак и таким образом решать все важные правовые вопросы. Знаю, что это сделало многих людей счастливее и их жизнь – безопаснее. Главное, что в Эстонии царят гуманистические ценности.

Честно говоря, я не участвовал в публичных дебатах на эту тему, потому что считаю ее в значительной мере личным вопросом, а не основой своей публичной идентичности.

После изменения семейного законодательства обсуждение это темы закономерно утихло, и общество теперь сосредоточено на действительно критически важных для государства вопросах.

Что же касается депутата, то у меня для него лишь один совет: будь мужчиной и имей смелость отвечать перед обществом, если ежедневно кормишь сотни людей враньем и выгодными российскому режиму измышлениями. А в чужую личную жизнь нос не суй», - пишет Сергей Метлев на своей странице.