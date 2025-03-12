«Будь мужчиной и имей смелость отвечать перед обществом, если ежедневно кормишь сотни людей враньем и выгодными российскому режиму измышлениями. А в чужую личную жизнь нос не суй», - резко высказывается главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев на своей странице в Facebook после того, как подвергся атаке со стороны депутата Рийгикогу Александра Чаплыгина.
Сергей Метлев ответил на публичные нападки депутата Рийгикогу Александра Чаплыгина: «Он надеется меня скомпрометировать, но у него не получится»
На прошлой неделе портал Rus.Postimees опубликовал материал под заголовком: «Дезинформация депутата Чаплыгина: Центристская партия проблемы не видит, эксперт говорит об угрозе демократии». В статье шла речь о публикациях депутата Александра Чаплыгина в соцсетях, содержащих ложную информацию.
Похоже, это возмутило Чаплыгина, который сделал на своей странице в Facebook короткий, но вызвавший большой резонанс пост.
Он сослался на материал, опубликованный в конце февраля на страницах Postimees, где говорилось о том, что главный редактор русскоязычного Delfi Андрей Шумаков пришел на президентский прием в сопровождении женщины, оказывающей эскорт-услуги. В качестве иллюстрации к этому посту Чаплыгин использовал фото с приема по случаю Дня независимости, на котором главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев запечатлен со своим спутником.
В среду утром Метлев ответил на своей странице в Facebook на публикацию депутата.
«Не ожидал, что когда-нибудь придется писать такой текст. Депутат Рийгикогу от Центристской партии Александр Чаплыгин атаковал мою семью из-за моей журналистской деятельности.
На прошлой неделе Postimees опубликовал на русском, а затем на эстонском языке материал о том, как этот депутат распространяет дезинформацию в Facebook. Статья была подробной, сбалансированной, с комментариями как самого депутата, так и его партии.
После этого Чаплыгин разместил фото с президентского приема, на котором я с супругом, и поставил моего мужа в один ряд с человеком, якобы оказывающим эскорт-услуги. Под постом появились сотни комментариев, наполненных ядовитой ненавистью, которыми автор, очевидно, наслаждается. Он пытается оказать давление в духе бесчеловечного российского режима и надеется меня дискредитировать.
Не выйдет.
Мы с Николаем в счастливом браке, он – любовь всей моей жизни и опора во всем, что я делаю. Мы вместе уже много лет. Я никогда этого не скрывал. Последние три года мы посещаем президентские приемы. При этом я не считал нужным рекламировать наши отношения и не собираюсь делать этого в будущем.
Причина проста. В семейной жизни я довольно старомоден, даже консервативен: предпочитаю скромность и четко разделяю личное и публичное.
Я благодарен за то, что в Эстонии однополые пары могут заключать официальный брак и таким образом решать все важные правовые вопросы. Знаю, что это сделало многих людей счастливее и их жизнь – безопаснее. Главное, что в Эстонии царят гуманистические ценности.
Честно говоря, я не участвовал в публичных дебатах на эту тему, потому что считаю ее в значительной мере личным вопросом, а не основой своей публичной идентичности.
После изменения семейного законодательства обсуждение это темы закономерно утихло, и общество теперь сосредоточено на действительно критически важных для государства вопросах.
Что же касается депутата, то у меня для него лишь один совет: будь мужчиной и имей смелость отвечать перед обществом, если ежедневно кормишь сотни людей враньем и выгодными российскому режиму измышлениями. А в чужую личную жизнь нос не суй», - пишет Сергей Метлев на своей странице.