Меган Маркл сменила фамилию: почему она ошиблась

Герцогиня Сассекская - это титул, а не фамилия. На эту ошибку указал Айвар Маунтбеттен, член британской королевской семьи и троюродный брат короля Карла III.

«Это интересно, потому что она абсолютно не права. Ее фамилия не Сассекская, а Маунтбеттен-Виндзор. Ее детей зовут Арчи и Лилибет Маунтбеттен-Виндзор. Они не зовутся Арчи и Лилибет Сассекские, потому что Сассекские - это титул.

Итак, они герцог и герцогиня Сассекские, но на самом деле он - Гарри Маунтбеттен-Виндзор, а она - Меган Маунтбеттен-Виндзор. Мой брат - маркиз Милфорд-Хейвен, но его фамилия Маунтбеттен, поэтому его зовут Джордж Маунтбеттен, маркиз Милфорд-Хейвен», - отметил Айвар Маунтбеттен.

Бывшая американская актриса и невестка британского короля рассказала о решении сменить фамилию во время разговора с американской телеведущей Минди Калинг во втором эпизоде своего нового шоу «С любовью, Меган» от Netflix.

«Это так забавно, что ты продолжаешь говорить "Меган Маркл". Ты же знаешь, что теперь я Сассекская», - поправила актрису Меган.

Герцогиня описала свое решение как часть их и принца Гарри истории любви, добавив: «Это наше общее имя как семьи, и, пожалуй, я не осознавала, какое значение это будет иметь для меня, пока у нас не родились дети».