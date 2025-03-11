Нежный дуэт с маленькой поклонницей и разгоряченные фанатки на сцене: смотрите, как прошел концерт Меладзе в Ласнамяэ

Если в 18:00 возле ледовой арены «Тондираба» было человек 20, то спустя полчаса люди стали сбегаться к месту проведения концерта, как муравьи.

Войти в ледовый холл - не проблема, но очереди к гардеробу, бару и туалету - выматывают посетителям все нервы. Хотя с туалетом все же чуть проще - находчивые поклонницы просто побежали в мужской.