НОВЫЙ УРОВЕНЬ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ Мать и дочь одновременно беременны от одного и того же мужчины: мы не хотели бы, чтобы это было по-другому

Недавно в СМИ привлекла внимание необычная семейная ситуация, когда мать и дочь одновременно забеременели от одного и того же мужчины. Порномодель Джейд и ее мать Дани ожидают детей от блогера Ника Ярди, что привело к сложным семейным отношениям. Однако, насколько сложно для общественности понять эту ситуацию или сколько напряжения это создает в отношениях между матерью и дочерью?