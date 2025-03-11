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НОВЫЙ УРОВЕНЬ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ Мать и дочь одновременно беременны от одного и того же мужчины: мы не хотели бы, чтобы это было по-другому

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Беременность. Фото иллюстративное.
Беременность. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Мать и дочь, сделавшие карьеру в порноиндустрии, одновременно оказались беременными. Эта новость уже сама по себе была бы достаточно обсуждаемой, но у нее есть еще одна деталь - у детей один отец. Как сами женщины справляются с их чувствами и ситуацией?

Недавно в СМИ привлекла внимание необычная семейная ситуация, когда мать и дочь одновременно забеременели от одного и того же мужчины. Порномодель Джейд и ее мать Дани ожидают детей от блогера Ника Ярди, что привело к сложным семейным отношениям. Однако, насколько сложно для общественности понять эту ситуацию или сколько напряжения это создает в отношениях между матерью и дочерью?

Джейд ожидает девочку, которой планируется дать имя Николь, а Дани - мальчика, который получит имя Ник-младший. Это значит, что Николь станет как сводной сестрой, так и племянницей Ника-младшего, что создаст особую семейную динамику.

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