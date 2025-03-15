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Быстрый рецепт за 15 минут: соедините эти ингредиенты – и кебаб в лаваше получится вкусный и сочный

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Люля-кебаб в лаваше. Фото иллюстративное.
Люля-кебаб в лаваше. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Редакция сайта Shuba опубликовала рецепт кебаба в лаваше.​

«Это быстро, вкусно и удобно. Сочное мясо с пряностями, свежие овощи, картошка-фри и соус, завернутые в тонкий лаваш, – идеальное сочетание для сытного перекуса. Главное для этого блюда из лаваша – правильно свернуть и не переборщить с соусом, чтобы ролл с кебабом не размок», – говорится на сайте.

Ингредиенты:

  • один лаваш;
  • 20 г рукколы;
  • 20 г огурца;
  • один кебаб из говядины;
  • четверть луковицы;
  • 10 г соуса;
  • 30 г картофеля фри;
  • 20 г твердого сыра.

Приготовление:

  1. Помойте рукколу, нарежьте соломкой огурец, сыр натрите на терке, а лук нарежьте полукольцами.
  2. Выложите на лист лаваша рукколу, огурец, готовый кебаб, лук и полейте соусом. Сверху положите картофель и посыпьте тертым сыром.
  3. Заверните лаваш конвертом, подогнув края внутрь.
  4. Положите кебаб на разогретый электрогриль и жарьте две-три минуты до хрусткости лаваша.
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