Быстрый рецепт за 15 минут: соедините эти ингредиенты – и кебаб в лаваше получится вкусный и сочный
«Это быстро, вкусно и удобно. Сочное мясо с пряностями, свежие овощи, картошка-фри и соус, завернутые в тонкий лаваш, – идеальное сочетание для сытного перекуса. Главное для этого блюда из лаваша – правильно свернуть и не переборщить с соусом, чтобы ролл с кебабом не размок», – говорится на сайте.
Ингредиенты:
- один лаваш;
- 20 г рукколы;
- 20 г огурца;
- один кебаб из говядины;
- четверть луковицы;
- 10 г соуса;
- 30 г картофеля фри;
- 20 г твердого сыра.
Приготовление:
- Помойте рукколу, нарежьте соломкой огурец, сыр натрите на терке, а лук нарежьте полукольцами.
- Выложите на лист лаваша рукколу, огурец, готовый кебаб, лук и полейте соусом. Сверху положите картофель и посыпьте тертым сыром.
- Заверните лаваш конвертом, подогнув края внутрь.
- Положите кебаб на разогретый электрогриль и жарьте две-три минуты до хрусткости лаваша.