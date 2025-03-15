Быстрый рецепт за 15 минут: соедините эти ингредиенты – и кебаб в лаваше получится вкусный и сочный

«Это быстро, вкусно и удобно. Сочное мясо с пряностями, свежие овощи, картошка-фри и соус, завернутые в тонкий лаваш, – идеальное сочетание для сытного перекуса. Главное для этого блюда из лаваша – правильно свернуть и не переборщить с соусом, чтобы ролл с кебабом не размок», – говорится на сайте.