Стоматолог Анна Иванова на своей странице в Instagram рассказала, почему утром нужно чистить зубы до еды, а не после, пишет Гордон.
Стоматолог объяснила, почему зубы правильно чистить перед завтраком, а не после него
По словам врача, большинство привыкло чистить зубы после завтрака, но на самом деле это лучше делать до еды.
Стоматолог отметила, что за ночь во рту накапливается бактериальный налет, который при контакте с едой может способствовать развитию кариеса. Именно поэтому чистка зубов до еды поможет удалить бактериальный налет. Кроме того, это позволит защитить эмаль.
«Утренняя чистка уменьшает риск воспаления десен и появления неприятного запаха, – добавила врач. – Идеальный вариант – почистить зубы перед едой, а после завтрака просто прополоскать рот водой или использовать ополаскиватель».