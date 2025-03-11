Стоматолог объяснила, почему зубы правильно чистить перед завтраком, а не после него

По словам врача, большинство привыкло чистить зубы после завтрака, но на самом деле это лучше делать до еды.​

Стоматолог отметила, что за ночь во рту накапливается бактериальный налет, который при контакте с едой может способствовать развитию кариеса. Именно поэтому чистка зубов до еды поможет удалить бактериальный налет. Кроме того, это позволит защитить эмаль.

«Утренняя чистка уменьшает риск воспаления десен и появления неприятного запаха, – добавила врач. – Идеальный вариант – почистить зубы перед едой, а после завтрака просто прополоскать рот водой или использовать ополаскиватель».