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Стоматолог объяснила, почему зубы правильно чистить перед завтраком, а не после него

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Стоматолог. Фото иллюстративное.
Стоматолог. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Стоматолог Анна Иванова на своей странице в Instagram рассказала, почему утром нужно чистить зубы до еды, а не после, пишет Гордон.​

По словам врача, большинство привыкло чистить зубы после завтрака, но на самом деле это лучше делать до еды.​

Стоматолог отметила, что за ночь во рту накапливается бактериальный налет, который при контакте с едой может способствовать развитию кариеса. Именно поэтому чистка зубов до еды поможет удалить бактериальный налет. Кроме того, это позволит защитить эмаль.

«Утренняя чистка уменьшает риск воспаления десен и появления неприятного запаха, – добавила врач. – Идеальный вариант – почистить зубы перед едой, а после завтрака просто прополоскать рот водой или использовать ополаскиватель».

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