ЧУДЕСНЫЕ КАДРЫ Живущая в США эстонская спортсменка и ее муж трогательно отметили годовщину свадьбы

В честь этого важного события Грете поделилась моментами со дня их свадьбы. «Счастливое число 7!» – написала она под фотографиями. «С годовщиной, моя любовь! Жизнь действительно превзошла саму себя, когда сделала меня твоей женой! Вечно благодарна за твою любовь и сердце!» – призналась Грете в любви Роберту. По ее словам, с каждым годом она любит своего мужа все больше.