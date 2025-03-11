Грете и Роберт Гриффин в понедельник, 10 марта, отпраздновали седьмую годовщину свадьбы. По этому случаю Грете поделилась с подписчиками в социальных сетях прекрасными кадрами со дня их свадьбы.
ЧУДЕСНЫЕ КАДРЫ ⟩ Живущая в США эстонская спортсменка и ее муж трогательно отметили годовщину свадьбы
В честь этого важного события Грете поделилась моментами со дня их свадьбы. «Счастливое число 7!» – написала она под фотографиями. «С годовщиной, моя любовь! Жизнь действительно превзошла саму себя, когда сделала меня твоей женой! Вечно благодарна за твою любовь и сердце!» – призналась Грете в любви Роберту. По ее словам, с каждым годом она любит своего мужа все больше.
Грете Гриффин родилась и выросла в Тюри, а в 2012 году она отправилась в США на учебу, где и познакомилась со своим будущим мужем, игроком профессиональной лиги американского футбола (NFL) Робертом Гриффином III.
Пара поженилась в 2018 году. В их семье растут три дочери: Глория, Гамейя и Джиа.