Прямые трансляции в TikTok прямо с кладбища? Именно такой поступок возмутил пользователей соцсетей. Теперь автору видео предстоит дать объяснения и полиции: «Подобный контент в социальных сетях неэтичен и неуважителен к близким усопших».
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Видео сотрудника кладбища в TikTok шокирует пользователей: «Это надругательство над могилами!»
«В TikTok ведет прямые эфиры могильщик, который показывает кладбищенские участки с именами усопших!» – возмущается человек, сообщивший редакции об этом. «Он показал и могилу одного из эстонских любимых певцов и актеров. Это просто ужас!»