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Видео сотрудника кладбища в TikTok шокирует пользователей: «Это надругательство над могилами!»

Перевод: Влада Лаевалинд
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«Это ненормально!»
«Это ненормально!» Фото: Kuvatõmmis videost

Прямые трансляции в TikTok прямо с кладбища? Именно такой поступок возмутил пользователей соцсетей. Теперь автору видео предстоит дать объяснения и полиции: «Подобный контент в социальных сетях неэтичен и неуважителен к близким усопших».

«В TikTok ведет прямые эфиры могильщик, который показывает кладбищенские участки с именами усопших!» – возмущается человек, сообщивший редакции об этом. «Он показал и могилу одного из эстонских любимых певцов и актеров. Это просто ужас!»

«Разве можно такое транслировать в прямом эфире?» – интересуется другой читатель, приславший в редакцию видео, распространяющееся в TikTok.

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