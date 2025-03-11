ВИДЕО Молодой человек, разогнавшийся до 219 км/ч рядом с Эстонской границей, получил справедливое наказание

В северной Латвии, в районе Лимбажи, полиция во вторник остановила водителя BMW, который двигался со скоростью 219 км/ч по шоссе, где разрешенная скорость составляет 90 км/ч.
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Полиция задержала лихача на BMW во вторник около девяти утра на 45-м километре шоссе Хейнaсте-Рига. За рулем находился водитель 2004 года рождения, который ехал со скоростью 219 км/ч в зоне, где разрешено 90 км/ч.