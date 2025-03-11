Эминем вот-вот станет дедушкой​: 29-летняя дочь рэпера показала живот на последних сроках беременности

Позже звездная дочь подтвердила информацию в личном блоге. С учетом того, как хорошо выглядит рэпер в свои 52 года, публику новость сразила!

Малыш вот-вот появится на свет. По крайней мере, такой вывод можно сделать по последней публикации Хейли Джейд. Она показала кадры с голым животом и отметила, что «близка ко встрече со своим мальчиком».

Фолловеры звездной наследницы и по совместительству поклонники Эминема до сих пор не верят, что она так быстро выросла и скоро сама станет матерью. «Эм станет дедушкой. А мы стареем», - высказался подписчик. «Маленький Слим Шейди загружается...» - пошутил другой. «У этого ребенка явно будет много историй», - прокомментировал еще один.

Напомним, в мае прошлого года звездная дочь рэпера вышла замуж. Ее избранником стал Эван Макклинток, студент Мичиганского университета, с которым Хейли Джейд познакомилась в 2016 году.

Она публиковала трогательные кадры с их торжества и вызвала у поклонников совершенно разные эмоции: одни плакали от умиления, другие были в ужасе от внешнего вида Эминема. Ведь выглядел он ничуть не старше зятя!