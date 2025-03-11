Пассажиры Ryanair застряли на ночь в Испании, потому что все авиадиспетчеры ушли домой

Рейс Ryanair RK3209 летел из Малаги в Манчестер поздно вечером в субботу, 8 марта. Примерно через час полета, когда самолет пролетал над испанским городом Бильбао, капитан изменил маршрут из-за того, что одному из пассажиров понадобилась неотложная медицинская помощь на земле.

Далее, согласно общепринятым правилам, самолет должны были дозаправить и отправить в пункт назначения. Однако в данном случае самолет не смог взлететь, поскольку сотрудники службы управления воздушным движением отказались ждать 15 минут, чтобы проводить нас, пожаловалась одна из пассажирок Сара Диггл.

«Они ушли домой, поэтому нас выгрузили, оставив самих по себе, чтобы мы сами занялись поиском отелей», - добавила она.

В итоге самолет смог вылететь в Манчестер только в 13:00 в воскресенье, 9 марта, прибыв на место с опозданием на 14 часов. При этом Диггл рассказала, что у нее уже был ранее подобный опыт, потому на этот раз она предприняла соответствующие действия, когда было объявлено о ночной остановке.

«К сожалению, в прошлом году нас перенаправили в Бордо из-за многочисленных медицинских проблем на борту, поэтому мы знали, что лучше просто самим все организовать и не ждать в закрытом аэропорту. Мы дошли до ближайшего отеля в аэропорту и зарегистрировались», - поделилась опытом туристка.

Согласно правилам о правах авиапассажиров, путешественники, задержанные на ночь, имеют право на размещение в отеле, транспорт из аэропорта и обратно и питание. Но если авиакомпания не представлена ​​в аэропорту, пассажирам, возможно, придется самим организовать поездку и требовать возмещения понесенных расходов.

«Этот рейс из Малаги в Манчестер был перенаправлен в Бильбао после того, как пассажиру стало плохо на борту. По прибытии самолет встретили медики, и этого пассажира выгрузили и доставили в ближайшую больницу. Пассажиры были уведомлены об изменении маршрута и проинформированы о возможных вариантах.

Несмотря на усилия Ryanair по организации размещения пассажиров, количество мест было ограничено, и пассажирам сообщили, что они могут организовать индивидуальное размещение, за которое они могут потребовать возмещения квитанций», - подтвердил представитель авиакомпании.