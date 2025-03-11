Звезда группы Modern Talking Томас Андерс отказался выступать в РФ и назвал причину​

В интервью Süddeutsche Zeitung, он отметил, что не будет выступать в России пока там у власти Путин.

«Если этот мир станет продиктованным, я не могу ездить по России и делать вид, что это «мир, радость и блины». Нет, это должно быть настоящее новое начало для меня», - сказал Андерс, который в 2022 году отменил свои концерты в РФ.

В 1984 году Томас и Дитер объединились в дуэт Modern Talking. Группа выпустила песню You're My Heart, You're My Soul, которая сразу понравилась слушателям и стала номером один в Европе. Кстати, этот хит продержался полгода в европейских чартах, а альбомы Modern Talking позже разлетались со скоростью ветра.

Дуэт продал более 60 миллионов звуконосителей, которые получили 40 «платиновых» и более 200 «золотых» наград. Но в 1987 популярная группа прекратила свое существование. Причиной стало завершение срока контракта и нежеланием обоих певцов продолжать петь вместе. Потом Томас начал сольную карьеру и активно гастролировал по всему миру, в частности, часто выступал в США, Европе, России и давал концерты в Украине до полномасштабной войны.