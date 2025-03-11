Не только в Эстонии: таллиннский музыкальный дуэт выступит на масштабных фестивалях

MDSHMARIQ (сокращение от Modulshtein и MariQ) - это творческий союз композитора Александра Жеделева и актрисы Марики Отса, образовавшийся во время работы над спектаклем Дмитрия Петренко «Очень много солнца» в Русском театре.

В постановке, посвященной поэтам Обэриу, дуэт исполняет песни на стихи Хармса, Введенского и Олейникова. Вдохновленные этой работой, музыканты решили продолжить сотрудничество за пределами спектакля. Они уже выпустили альбом, выступили на фестивале Station Narva, отправились в тур по Эстонии и дали концерт в Риге.

Совсем недавно MDSHMARIQ представили новый сингл, а их альбом, вышедший в ноябре, доступен на всех цифровых площадках и выпущен на виниле.

В программе предстоящих концертов прозвучат песни из спектакля, а также новые композиции, не вошедшие в театральную постановку. Вечер откроет известный диджей и музыкант DJ Bandit, который представит свою авторскую программу, а затем исполнит сет на виниле.